Pierde PRS 9,485 afiliados de 14,092; IEE en BCS determinó que no eran registros válidos

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este lunes, el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, luego de varios meses de verificación del padrón de afiliados del Partido Renovación Sudcaliforniana (PRS), determinó que 9,485 de 14,092 no eran válidos, es decir, el 67.57 % de éstos; aun así, logró mantener su estatus como partido político local.

Los “Registros válidos” son los que fueron localizados en el padrón electoral y los “Registros no válidos” aquellos que causaron baja o que no fueron localizados en el padrón electoral, por ejemplo, por defunción, suspensión de Derechos Políticos, cancelación de trámite, duplicado en padrón electoral, datos personales irregulares, datos de domicilio irregular o registros no encontrados.

Derivado de esto, los resultados fueron los siguientes: Válidos, 4,607; no válidos (inconsistencias), 9,485. Registro en mismo Partido Político, 5,351; no se encontraron, 775; duplicados fueron 4; defunciones, 438; suspensión de derechos político-electorales, 15; datos personales irregulares, 1; pérdida de vigencia, 241; registrados en otros partidos, 167; registrado en el mismo y en otro partido, 2,293; y, en otra entidad, 200 personas, según se dio a conocer en Sesión Extraordinaria en el IEE BCS.

Después de una primera consulta, el 29 de junio de este 2017, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPP) del IEE BCS remitió a la Directora de Partidos Políticos y Financiamiento de la DEPPP del INE, la base de datos respecto de las credenciales para votar de los 65 ciudadanos que fueron presentadas por el PRS y se le informaron los nombres de los 8 ciudadanos validados en el Sistema que se encontraron en el supuesto “Militantes Duplicados en otro Partido Político después de la Compulsa”, para que fueran verificados por el INE.

Asimismo, el Proyecto de Resolución señala que “de las 65 copias de credenciales de elector presentadas por el PRS, 20 registros fueron considerados válidos, 7 no fueron encontrados en el Padrón Electoral, 20 fueron repetidos en el mismo partido político, 4 militantes duplicados en otro partido y 1 con pérdida de vigencia, además de que 13 no fueron verificados porque ya habían sido confirmados en la primera y considerados dentro de los registros de “Registrado en mismo o en otro partido Político”.

Fue el 23 de marzo del presente año, mediante oficio IEEBCS-DEPPP- 0062-2017 signado por Lidizeth Guillermina Patrón Duarte, directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dirigido Pilar Eduardo Carballo Ruiz, presidente del Comité Directivo Estatal del PRS, se le notificó al partido la fecha límite para la carga de los datos de sus afiliados en el Sistema y el equivalente del 0.26% del padrón electoral de la entidad utilizado en la elección local ordinaria del 7 de junio del 2015 que el partido debería alcanzar, que era de 1,247 ciudadanos. El 3 de abril se informó de la conclusión de la captura de los registros de afiliados.

Finalmente, de los afiliados válidos del PRS, 3,631 se encuentran en La Paz; 441 están en Los Cabos; 382 en Mulegé; 123 en Comondú, y, 30 en Loreto. También se determinó que cuenta con representación en los 5 municipios, esto es, más de las dos terceras partes de la entidad; por lo tanto, el instituto político cumple para la conservación de su registro.