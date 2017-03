Poder Judicial de la Federación amparó a Daniel Sánchez en demanda contra el Gobierno de BCS

Daniel comentó que desconoce en qué forma podrían serle resarcidos los daños a su persona – una vez que el Razo Brooks revise nuevamente el caso – pero que, al final, quedará a la consideración de éste la forma

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este miércoles, el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación concedió el Amparo Directo Administrativo (424/2016) a Daniel José Sánchez Ávila para que el magistrado, Paul Razo Brooks, del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), revoque la sentencia donde declaró improcedente la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial contra el Poder Ejecutivo Gobierno del Estado, pidiendo restitución de daños debido a los agravios sufridos después de que fue acusado y encarcelado por el homicidio de Jonathan Hernández Ascencio, en el 2010.

“Se me había dado una sentencia, en donde el Magistrado decía que no se me había hecho ningún daño de nada y que todo estaba bien, y me dieron para atrás la demanda; entonces, nosotros no estuvimos conformes y metimos el amparo en contra de esa sentencia, y hoy, allá en el Colegiado, en el Poder Judicial de la Federación, me otorgaron el amparo a mí, o sea, a los 3 demandantes que somos mis papás y yo, no, sólo a mí, porque ellos son indirectos y tendrían que haberlo hecho por otra vía, pero a mí sí me están amparando.

“Esto quiere decir que se va a regresar al Tribunal de aquí, con el Magistrado que dio la sentencia, se le va a pedir que revoque la sentencia pasada y se le va a pedir que tome en cuanta algunas cosas, como son las violaciones de derechos humanos que están asentados, la tortura y todo eso, y que vuelva a girar otra sentencia diferente a la que emitió la vez pasada […] sin duda, un precedente en BCS en materia de resposabilidad de las instituciones”, informó el joven.

Previamente, dicho Juicio Contencioso Administrativo se resolvió en que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizó todos los procesos apegados a la ley y que los actos cometidos contra Daniel no fueron anticonstitucionales; pero éste argumentó en la demanda que fueron violados 9 de sus derechos humanos, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intervino.

Daniel comentó que desconoce en qué forma podrían serle resarcidos los daños a su persona – una vez que el Razo Brooks revise nuevamente el caso – pero que, al final, quedará a la consideración de éste la forma.

“Supuestamente, como no hay parámetros en los daños morales, en los daños psicológicos, el Magistrado, que es el mismo, Paul Razzo, es el que tiene a su consideración el cómo se va a resarcir ese daño”.

Sobre cuándo será regresado al TSJE, Daniel dijo que “hay tiempos que marca la ley”, por lo que en breve sabrá con más detalles del caso.

Personalmente hablando, Daniel expresó sentirse feliz de la resolución del Colegiado, pues es un proceso que han estado llevando desde hace años; y, por otro lado, dijo sentirse triste de haber llegado hasta estas instancias para comprobar que no se hizo un buen trabajo en el TSJE.

“Muy feliz, porque es algo que estábamos buscando desde hace meses; pero también, de otra forma me siento de qué triste, qué lamentable recurrir a otras instancias para que le hagan saber aquí al Tribunal de aquí que está mal el trabajo que hicieron […] tarde, pero ahí está”.

Finalmente, el joven añadió que, en el caso de sus padres, tendrán que ver otras instancias para tramitar su amparo, pero que actualmente no existe en Baja California Sur, una que lleve éstos.

“Se supone que en donde tienen que meter ellos el amparo es un Órgano que todavía no existe aquí en el estado, apenas lo están estructurando, y por esa vía la tienen que meter ellos; hay que esperar para ver esos casos”.

En junio del 2016, el afectado comentó que sus abogados meterían un amparo para que sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para esto, tenían 15 días hábiles después del fallo de la sentencia; incluso, dijo que hasta al ámbito internacional se puede llegar.

“Nosotros no nos vamos a dejar, vamos a seguir luchando, aunque ya estamos cansados, llevamos desde el 2012 hasta ahorita; lo que tenemos pensado es meter un amparo en otra instancia, a los Colegiados, y que de ahí lo atraiga la Suprema Corte de Justicia […] Dan 15 días hábiles a partir de hoy, de la sentencia, no sé qué día lo vayan a meter, pero lo tienen que hacer bien, quizá se lleven los 15 días; esta demanda está trazada para llevarse hasta instancias internacionales”, dio en su momento Daniel.