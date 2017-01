Por alza del diésel, camioneros de La Paz bloquean acceso por ‘El Molinito’ en el malecón

"Aquí no va a pasar nadie, porque necesitamos una respuesta; van a pasar los ciudadanos, los carros chicos; pero que no venga el gerente de ninguna parte”, aseveró uno de los camioneros que asistieron a este bloqueo, en respuesta por la alza a los combustibles

La Paz, Baja California Sur (BCS). A la par del bloqueo del libramiento Santiago Oceguera, por parte de camioneros de La Paz, en protesta por el alza de los combustibles, también se detuvo el paso a camiones de carga en la salida del malecón hacia la carretera a Pichilingue, a la altura de El Molinito.

Alrededor de las 12:00 horas, unos 8 camiones decidieron bloquear la entrada y salida de camiones de carga de alimentos, perecederos, combustible; excepto vehículos particulares y de emergencia. “Somos unos 8 camiones aquí, está otro punto en el libramiento […] No sabemos, el tiempo que sea necesario, hasta que el gobierno nos dé una respuesta, porque al fin de cuentas el objetivo es ese, dicen que se empieza por algo, respuesta del gobierno, que es el que nos tiene jodidos, el que subió el gas, el diésel, la electricidad […] nadie, no va a pasar nadie, puro vehículo chico”, expresó uno de los camioneros.

“Lo que sí es que aquí no vengan a decirnos a nosotros, al de Soriana déjalo pasar, que por que son perecederos, no, no, aquí no va a pasar nadie, porque necesitamos una respuesta; van a pasar los ciudadanos, los carros chicos; pero que no venga el gerente de ninguna parte”, aseveró.

Cerca de las 16:00 horas, el subsecretario de Protección Civil en Baja California Sur, Carlos Godínez León, llegó al lugar para dar cuenta de la situación de los bloqueos que se estaban presentando. Ahí, platicó con los camioneros y les pidió que cualquier situación de emergencia, dejaran pasar a los vehículos como ambulancias, patrullas, entre otros.

“Quisimos estar aquí, una, porque somos solidarios con lo que está sucediendo, finalmente somos sudcalifornianos y también lo sentimos; yo acepto y entiendo que haya una rabia contra el gobierno, sea quien sea, parejito”, comentó el funcionario. Además, les aseguró que “ni sola autoridad de Baja California Sur va a venir a lastimarles, a presionarles, es una instrucción del Ejecutivo del Estado […] Protección Civil no lleva un color, lleva la necesidad a todos por igual”.

“Yo nada más les pediría respeto por las unidades de emergencia, las ambulancias”, pidió el Subsecretario. “Por eso no tenga cuidado, eso lo entendemos”, respondió el trabajador de camiones.

Por su parte, agregó el transportista: “Cansados estamos del político que no hace nada […] yo hablo como un ciudadano, no soy la cabecilla, pero aquí nosotros no traemos intenciones de quemar gasolineras, no tenemos intenciones de hacerle daño a nadie, ni de saquear, ni ninguna cosa de esa. Nosotros somos los transportistas, los que nos encargamos de distribuir la mercancía, lo que desayunan y cenan; y ahora nos suben el diésel, nosotros a ese precio ya no ganamos nada”.

La mañana de este miércoles 4 de enero de 2017, a partir de ñas 8:30 horas, un grupo de transportistas y camioneros en la capital de la media península, se reunieron en el libramiento Santiago Oceguera, uno de los más importantes de la ciudad, a fin de bloquear la circulación a manera de manifestación ante la alza de combustible a nivel estatal y federal.