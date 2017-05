Por fuertes vientos en Cabo San Lucas se ha afectado visita de cruceristas; sólo baja el 60 %

Externó que el viento no afecta a los cruceristas pero sí significa que el número que estamos acostumbrados a recibir en el puerto se disminuye porque algunas personas de la tercera edad tienen problemas de movilidad

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). El gerente general de la Administración Portuaria Integral (API) en Cabo San Lucas,Héctor Montaño Cota, mencionó que en este mes de mayo, el destino turístico espera una alza en la temporada de cruceros, y mencionó que apenas este día 15 del mismo mes se tuvo un doble arribo, y comentó que todavía quedan 8 arribos más que recibir en el puerto en este mes; sin embargo, tras los fuertes vientos que se han venido presentando en la media península, sólo el 60 % de los pasajeros bajan al destino, principalmente por problemas de movilidad en personas mayores, dijo.

“Afortunadamente no hemos tenido ninguna cancelación por este temporal que se ha visto en la parte sur de la península con fuerte viento y fuerte oleaje”, pues mencionó que por tratarse de barcos de gran tonelaje, de gran calado, no hay motivo para cambiar su ruta y su llegada a Cabo San Lucas

“Eso es importante decirlo, si disminuyen obviamente los paseos de mar que los cruceristas hacen cuando llegan aquí a puerto, debido a que ayer lunes amaneció restringido el puerto a todo tipo de embarcación, tanto a las salidas a sus paseos en las playas cercanas o hacía el golfo o el Pacífico”.

“Por otro lado, estamos atendiendo emergencias y contingencias de amarres de embarcaciones para que no vaya a haber ningún problema en caso de que esto se intensifique, no se vaya a dañar alguna embarcación y no se vaya a dar una coalición con otras embarcaciones, así que las medidas extremas cuando hay situaciones de este tipo de temporal así que estaremos muy al pendiente”.

Externó que el viento no afecta a los cruceristas pero sí significa que el número que estamos acostumbrados a recibir en el puerto se disminuye porque algunas personas de la tercera edad tienen problemas de movilidad, y no lo hacen por el movimiento de los barco, aunque no fue el caso del día de ayer, cuando fue limitada la presencia de gente que decidió bajar a tierra y disfrutar de las bellezas; este viento no afecta la llegada del barco pero sí afecta en el número que se acostumbra.

“En estos casos, calculamos que serían aproximadamente un 60 % los que bajaron, esto quiere decir que si los barcos traen 3 mil pasajeros cada uno, estarían bajando 3,000 en lugar de 6,000, como estamos acostumbrados”.

Recalcó que en mayo se cierra la temporada alta pero los barcos siguen llegando, pero a partir de junio a septiembre tenemos barcos todos los meses del año, pero no en el número que se tienen en la temporada alta, “la temporada alta si ustedes lo recuerdan inicia los meses de octubre de cada año a mayo del siguiente año, esto significa que la temporada alta finaliza en mayo, donde tenemos la presencia de 20 barcos”.

Con información de El Sudcaliforniano