PRD BCS perdió elecciones porque no tuvo dinero para “comprar conciencias”: Rosa Delia Cota

La Paz, Baja California Sur (BCS). Rosa Delia Cota Montaño, diputada en el Congreso del Estado, declaró que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) – al cual representa – perdió las últimas dos elecciones a gobernador de Baja California Sur porque siempre les hizo dinero para las campañas y “comprar conciencias”, como aseguró lo han hechos los dos gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN).

“Triste decirlo, pero al PRD siempre le ha hecho falta dinero para hacer campaña, y en estos últimos dos gobiernos lo que ha sobrado es el dinero para comprar la conciencia de la gente”.

A pesar de esto, Cota Montaño aseguró que el partido del Sol Azteca tiene más afiliados que todas las instituciones políticas que hay en estado, entre ellos el PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes, a pesar de haber ganado las elecciones pasadas – PAN – no tienen el voto o afiliación real en sus listas.

“Pues en cuestiones de números fríos, nosotros tenemos una afiliación mayor que todos los partidos políticos aquí en la localidad, tenemos más de 10,000 afiliados al PRD; y, ahorita que tenemos un proceso de afiliación, tenemos 3,000 ó 4,000 afiliados más, cosa que no tienen ni el PRI ni el PAN que son los partidos grandes, han logrado mayores votos, pero no tienen el voto duro, la gente afiliada de manera personal, con nombre y apellido en un padrón”.

En ese mismo sentido, la legisladora perredista espera que, para las próximas elecciones, la ciudadanía valore las promesas de campaña hechas por el partido albiazul, así como la situación que está viviendo el estado actualmente.

“Ahorita en estas circunstancias que están viendo, que sólo son promesas de campaña y que no cumplen realmente con lo que se comprometen con la ciudadanía, esperemos que la gente valore, precisamente, el hecho de que nosotros no compramos el voto en campaña, si no nos comprometemos a hacer acciones que puedan beneficiar a la ciudadanía”.

Cota Montaño comentó que se está trabajando en el proceso interno del partido con miras a las próximas elecciones intermedias en el estado, y las del 2021, para gobernador, por lo que dijo que están abiertos a entablar pláticas con las izquierdas para lograrlo.

“Estamos trabajando con la recomposición de todas las fuerzas internas del PRD y poder establecer lazos con las izquierdas con el fin de que podamos ir juntos a las elecciones del 2018 y del 2021 […] el PRD está abierto a sostener pláticas con otros partidos de izquierda, para poder realmente buscar la posibilidad de poder darle una tranquilidad a Baja California Sur.

“Creo que tenemos la obligación, ya que hay mucha gente que lamenta y compara y dice que los gobiernos del PRD fuimos sensibles, democráticos, se escuchaba a la población, y se llevaban acciones que realmente pedía”, agregó la diputada.