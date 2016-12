Predio de plantel 18 de Marzo primero debe estar libre para definir qué se hará: SEP BCS

Mencionó que los maestros y los alumnos fueron reubicados y que no se tuvo ningún problema por el tema de los uniformes.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Héctor Jiménez Márquez comentó que se espera que para el próximo 2017, se tenga una visión clara y definida de lo que se realizará en el espacio que ocupa la escuela primaria 18 de marzo; sin embargo aseguró que para ello, se tienen que iniciar los trabajos de demolición primero, a fin de que el predio quede libre para cualquier rumbo que éste vaya a tomar.

“Lo cierto es que hoy en día ahí está la instalación ya inutilizada y es un círculo que tenemos que cerrar, no podemos dejarlo ahí a ver qué pasa, desde nuestro punto de vista este círculo se tiene que cerrar y tiene qué, para poder bajar un proyecto de alto impacto en esa zona, lo primero que tenemos que hacer es un predio, un predio libre para que a partir de ellos se pueda ir construyendo y eso nos ha llevado a reuniones de reflexión sobre qué es el proyecto más viable que impacte en toda esa zona,”, comentó el titular de la SEP en BCS.

En ese sentido, Jiménez Márquez mencionó que se han llevado a cabo juntas de reflexión para definir qué es lo que se hará en dicho espacio, en el Centro Histórico de La Paz; mencionó que aunque se ha planteado que se realice un espacio cultural, en el mismo polígono de la ciudad ya existe el antiguo Palacio Municipal y el Teatro Juárez, los cuales ni siquiera han sido detonados como se quisiera.

“No es un tema solamente, hemos entrado en la reflexión que si es un espacio cultural, decimos bueno, pero ahí está el antiguo Palacio Municipal que es un espacio cultural que no ha detonado y que habrá que buscar otras estrategias, también está el teatro, dentro de ese polígono pequeño, sobre esa cuadra, en esa calle sobre la 16 de septiembre, el Teatro Juárez que tampoco ha detonado lo suficiente y que también habrá que ver qué hacer con estos espacios culturales y luego ver si es necesario un espacio cultural más en esa zona”

Al respecto, opinó que para que se realice cualquier proyecto en el área, primero se debe activar la misma, y encontrar una opción que no llegue a competir con los espacios que ya están ubicados en ese mismo polígono; mencionó que se han sostenido reuniones con diferentes dependencias a fin de que se logre encontrar la opción de un proyecto de alto impacto que no afecte los demás comercios y espacios de la zona.

“Lo cierto es que desde mi punto de vista y en mi reflexión personal es que necesitamos reactivar primero los otros espacios culturales y luego en este espacio, en este predio, definir no solamente en una visión de la Secretaría de Educación Pública si no de todo lo que confluye ahí, hemos tenido reuniones con la Secretaría de Desarrollo, con Sepuit (Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte), con cultura, nosotros, contraloría y pues para decidir cuál es la mejor decisión, lo cierto es que ahorita necesitamos tener el predio y obviamente de ahí empezar a buscar la definición de un gran proyecto que sea de alto impacto y reactive toda esa zona y no compita con nosotros, o sea, cuál es el concepto que queremos y no compita con el antiguo Palacio Municipal ni con el teatro si no que tengamos algo que nos permita sentirnos satisfechos en esta decisión”, dijo.

Finalmente, mencionó que los maestros y los alumnos fueron reubicados y que no se tuvo ningún problema por el tema de los uniformes.

“Los que conformaban la planta del personal de la institución con mucha madurez aceptaron el tema y nos ayudaron a procesar, los reubicamos a todos, en la mecánica en la que se pudieran sentir atendido y entonces con los padres de familia hicimos lo propio para ver a dónde ubicábamos a los alumnos, entonces no hubo necesidad de que porque el uniforme era diferente, a través de ese programa de uniformes escolares pues se pudiera atender”.

