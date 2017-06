Predio en San Pedro para panteón en La Paz tiene flora nativa; eran muchos trámites: Semarnat

Cáceres Puig señaló que, para que esto fuera posible, se requerían de muchos trámites, pero los tiempos con los que contaba el Municipio estaban en cima, dada la premura de ya contar con dicho espacio

La Paz, Baja California Sur (BCS). El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur, Jorge Iván Cáceres Puig, explicó que el predio en San Pedro que le fue donado al Ayuntamiento de La Paz, y en donde se buscaba construir el nuevo panteón municipal, no podría fungir como tal – en el corto tiempo – pues el lugar cuenta con vegetación nativa, requiriéndose la Manifestación de Impacto Ambiental y el cambio de uso de suelo.

“En el tema del impacto ambiental, platiqué con el Presidente Municipal, platiqué con la gente de Ecología, y traían la intención de hacerlo en un predio que estaba hacia San Pedro, pero finalmente, yo le expliqué todos los trámites que teníamos que seguir; para empezar, era un predio que tenía vegetación nativa, o sea, vegetación forestal original, y, por lo tanto, y necesita que se realice, además del Impacto Ambiental, un cambio de uso de suelo”.

“En ese sentido, como eran muchos trámites y, me parece que ya tenían el tiempo encima, por las cuestiones de que ya no había espacio para los entierros, se tomó la decisión de tomar otro predio; yo no sé en qué predio estén, pero ya el de San Pedro ahorita, por lo pronto, no va a ser”.

Por otro lado, el delegado de la Semarnat en BCS dijo que, en caso de haberse concretado el lugar, las especies de plantas que estaban en el sitio se hubiesen reforestado o el recurso se habría aplicado en otras áreas.

“Se genera una compensación ambiental por todas las especies que se retiran del área y éstos se reforestan o se invierte en otros temas que la Conafor tiene; a partir de eso, es que el dinero de la Conafor se genera”.