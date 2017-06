Presentan en el Congreso iniciativa de Ley para la protección de periodistas en BCS

Entre los temas acordados se encuentran el salario digno, el acceso a las fuentes informativas, así como el secreto profesional

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de preservar los derechos de los periodistas en la entidad, este miércoles 7 de junio, se presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para crear la Ley de Protección de los Derechos de los Periodistas en Baja California Sur.

Vale la pena mencionar que dicha propuesta contempla un salario digno y justo, para evitar que el periodista vaya en contra de la integridad profesional, como el dejarse sobornar; además, de evitar que se maneje propaganda o publicidad mientras se trabaja como redactor.

Además, en la iniciativa se contempla un apartado sobre el Secreto Profesional, el cual consiste en no revelar los nombres ni las fuentes de información, al igual que evita publicar cualquier dato recibido como confidencial, también conocido como off the record.

Durante su intervención, el diputado Camilo Torres Mejía indicó que con dicho documento se buscará concretizar el derecho a la vida, integridad física y modal del periodista en el ejercicio de su actividad profesional.

“Nadie tiene derecho a amenazar, agredir, torturar o matar a la persona que tiene por misión profesional la búsqueda y publicación de información […] que el periodista no se sienta física o moralmente extorsionado para cesar de investigar u ocultar información que legítimamente pueda buscar y difundir”, expresó.

A su vez, en referencia al tema de las fuentes informativas se detalló que el periodista, en virtud del derecho a la información, tendrá gradualmente el derecho de poder acudir a las fuentes de información.

Finalmente, Camilo Torres destacó la importancia de cristalizar el estado de Derecho en materia de protección, pues constituye a una exigencia para el cumplimiento de otros estatutos, como el Derecho a la libertad de expresión y de opinión.