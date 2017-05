Presidente suplente de La Paz reta a dirigentes partidistas a participar en foro, tras ‘difamarlo’

Eduardo consideró que a Druk y a Rentería ya se les acabaron las iniciativas, las estrategias, los argumentos y los discursos con los que anteriormente afiliaban fácilmente a los más desvalidos y desprotegidos.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente municipal suplente del municipio de La Paz , e integrante del Frente por la Defensa de la Familia, Eduardo de la Mora, sentenció a los dirigentes del Partido Revolucionario Democrático, Jesús Druk, y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) , Alberto Rentería Santana, por difamar, mentir y mal informar a la ciudadanía; ante esto, De la Mora retó a ambos líderes partidistas a participar en un foro para abordar el tema de la ideología de género o cualquier otro,”pero frente a frente, a fondo y de cara a la ciudadanía”, dijo.

Esto, luego de que anteriormente, tanto Druk y Rentería declararan ante los medios de comunicación, sobre la posibilidad de que Eduardo De La Mora pudiera asumir la presidencia municipal de La Paz en sustitución del alcalde Armando Martínez Vega, en el supuesto de que éste tuviera que dejar el cargo por motivos de salud.

En ese sentido, cuestionaron la posición de De la Mora en torno a temas como los matrimonios igualitarios y adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, ya que éste es uno de los integrantes activos del grupo antigay Frente por la Defensa de la Familia.

En una carta enviada a medios de comunicación, De la Mora lamentó las declaraciones de ambos líderes partidistas “que sólo se alimentan del engaño y viven de la calumnia, ya sea para mantenerse en su cargo o de ser posible para enriquecerse de éste” y refutó las acusaciones en su contra, cuando se le señaló por parte de los personajes antes citados de “ser una persona que discrimina a cierto sector,” por el simple hecho de ser fiel a sus principios, convicciones y valores, mismos que según De la Mora, representan una parte fundamental de la doctrina del Partido Acción Nacional con la cual dijo simpatizar “por su espíritu esencialmente humanista”.

“Ya estuvo bueno de que sigan engañando a la ciudadanía presentándose como los defensores de las minorías, de los pobres, de los oprimidos y los desvalidos, cuando a todas luces resulta evidente que lo primero que ustedes pretenden hacer es arrebatarle a quienes buscan gobernar no sólo los medios de producción y de generación de empleo para enriquecerse a costa de los que sí trabajan y producen, sino también aquello con lo que se nace, que le da sentido a la vida y que la convierte en un verdadero milagro que no se compra ni con todo el dinero del mundo, aquello que se defiende con la vida misma y con lo que se trasciende de manera individual; y me refiero señores a aquello que defenderé hasta el último aliento y que se llama dignidad”, comentó De la Mora, al asegurar que esos señalamientos en su contra no tienen el más mínimo fundamento, justificación o evidencia jurídica y sólo se basan en una opinión meramente personal e ideológica engañosa.

Finalmente Eduardo consideró que a Druk y a Rentería ya se les acabaron las iniciativas, las estrategias, los argumentos y los discursos con los que anteriormente afiliaban fácilmente a los más desvalidos y desprotegidos.

“Juegan como una última carta, la causa en contra de la discriminación, con la que pretenden someter a la sociedad a una ideología de género construida en el engaño y sutilmente insertada en nuestras leyes, en nuestras instituciones y en nuestras escuelas, al mismo tiempo que discriminando, procesando y sancionando a la gran mayoría de los mexicanos que aún creemos que la célula fundamental de la sociedad es y seguirá siendo la familia”, finaliza el documento.

