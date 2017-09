Prevén apertura de aeropuertos de La Paz y Los Cabos; no garantizan operación de vuelos

Al respecto, a través de las redes oficiales de aerolíneas como Volaris, Interjet y Aeroméxico, se dieron a conocer las cancelaciones de vuelos y las condiciones para renovar sus pases de abordar

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). La mañana de este viernes 1 de septiembre, en entrevista, el gobernador constitucional del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, mencionó que para este mismo día, se prevé la apertura de los Aeropuertos internacionales de La Paz y Los Cabos, aunque no se garantiza que operen vuelos, ya que la cancelación o funcionamiento de los mismos sería decisión de las aerolíneas.

En ese sentido, el ejecutivo estatal explicó que aunque la infraestructura de los Aeropuertos de La Paz y Los Cabos no presentan ningún tipo de daños, esto no garantiza que vayan a operar los vuelos que se tenían programados de llegada o salida de la media península, pues sería decisión de cada aerolínea si despegan o no, sus aviones.

Al respecto, a través de las redes oficiales de aerolíneas como Volaris, Interjet y Aeroméxico, se dieron a conocer las cancelaciones de vuelos y las condiciones para renovar sus pases de abordar; además el ejecutivo comentó que al momento, ya se encuentra abierto el Aeropuerto de Los Cabos, aunque sólo hay paso a Los Cabos por la carretera panóramica a Cabo San Lucas, puesto que por la vía larga está cortada la comunicación a la altura del puente de Santa Anita, donde se habría derrumbado el puente de esa zona.

Así mismo para el norte de la capital de la media península, se reporta que sólo hay paso terrestre hasta Ciudad Constitución; sin embargo, desde Ciudad Constitución sí hay vía para el resto del estado.

El día de ayer, el Director General del Aeropuerto Internacional de Los Cabos,Francisco Villaseñor, informó que pese al mal tiempo que se registra en el destino turístico, por la presencia del ciclón tropical ‘Lidia’,hasta ese momento se habrían cancelado 88 vuelos, líneas aéreas norteamericanas principalmente; sin embargo, las llegadas y salidas de La Paz y Los Cabos, también se encuentran en su mayoría canceladas, por lo que los usuarios tendrán que consultar el estatus de sus viajes.