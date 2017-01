Prevén participación de la Gendarmería, si se aplica la revisión de mochilas en Los Cabos

El Jefe de Servicios Regionales de SEP en BCS, exhortó a los padres de familia, a continuar con las labores preventivas en sus casas, indicando que la próxima semana, la Gendarmería comenzará a trabajar por medio de los programas de prevención en las escuelas, sobre todo en los planteles educativos que tienen mayor incidencias

Los Cabos, Baja California Sur, (BCS). El jefe de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública, (SEP) en Baja California Sur, René Hernández, expresó este jueves 26 de enero, que en caso de aplicarse la revisión de mochilas en planteles educativos de Los Cabos, se cuente con la participación de la Gendarmería, misma que arribó a este destino desde hace unos días y la cual tendrá una permanencia de aproximadamente 8 meses en el municipio.

René Hernández, mencionó que tras las actividades de seguridad que realizarán dichos elementos en todo el municipio cabeño, se busca que de igual forma, pueda participar en la vigilancia tanto del interior de las escuelas, como de los exteriores.

Así mismo, el funcionario recalcó que es importante implementar este tipo de medidas, pero que aún está en vistas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que de esta forma se pueda actuar plenamente, sin infringir los derechos personales de los niños.

De igual forma, el Jefe de Servicios Regionales, dijo que la tarea de revisión no es sencilla, puesto que son cerca de 83,500 estudiantes dentro de todo el municipio de Los Cabos, de los cuales solo 15,000 de ellos, pertenecen al sector de secundaria.

“El revisar una mochila no es una tarea fácil, es una situación no nada más voy y abro la mochila, sino seguimos teniendo pláticas, porque finalmente tenemos que tomar en cuenta los derechos, tenemos que tener en cuenta muchas situaciones en caso de que uno encuentre cosas adentro de la mochila, cuál va a ser el protocolo de actuación, entonces no es sencillo por eso no se ha llevado a cabo; sin embargo, se tiene contemplado”, dijo el funcionario.

Finalmente, René Hernández, perteneciente a SEP estatal, exhortó a los padres de familia, a continuar con las labores preventivas desde sus hogares, subrayando que a más tardar la próxima semana, la Gendarmería comenzará a trabajar en la localidad, a través de los programas de prevención en las escuelas, dando mayor énfasis en aquellos planteles educativos que tienen mayor incidencias.

