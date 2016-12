Primeros lugares en sobrepeso y obesidad en BCS es por cercanía con EE.UU.: Gobierno Federal

"Mucho del estilo de vida de ustedes los sudcalifornianos está muy americanizado, es muy distinto a lo que sucede en distintas latitudes", dijo el representante federal

“Creo que la cercanía de Baja California Sur a los estilos de vida importados de nuestro vecino del norte, no es casual el incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, siendo asociada al proceso de apertura comercial del Tratado de Libre Comercio; entonces, mucho del estilo de vida de ustedes los sudcalifornianos está muy americanizado, ustedes están muy conscientes de eso, es muy distinto a lo que sucede en distintas latitudes. Eso ha generado que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en este estado sea de las más importantes en el país”.

“Los niños no van más de 5 horas en la educación básica en la escuela y no tendrían por qué estar consumiendo nada más que fruta y agua simple; falta supervisión […] Por otro lado, también hay que trabajar muy fuerte con los municipios, con la autoridad local, porque de nada nos sirve tener la escuela limpia de alimentos poco nutritivos, si a la vuelta de la esquina está el señor con los chicharrones, la fritanga o las bebidas endulzadas”.

En ese sentido, el Director General de Promoción de la Salud del Gobierno Federal, dio a conocer que realizarán un proyecto piloto, para tratar el tema; asimismo, trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato, para concientizar a la población y que sus hijos no consuman comida chatarra.

“Qué vamos a hacer. Bueno, diseñar un traje a la medida para hacer un proyecto piloto aquí en Baja California Sur y trabajar conjuntamente con la Secretaría de Educación, con el Sindicato de la Secretaría de Educación a concientizar a la comunidad educativa de la importancia de que nuestros hijos no consuman en los planteles alimentación no nutritiva que llenan, engordan y no nutren”.

También, Jaramillo Navarrete comentó que, entre la Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y el Gobierno Federal, realizarán un estudio sobre los factores de riesgo y cambios de hábitos y patrones de consumo de los niños, y así, construir soluciones para beneficiar al país en el combate a este problema de salud pública.

“En coordinación con la Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado y la UABCS, estamos integrando un estudio sobre los factores de riesgo y cambio de hábitos y de patrones de consumo en niños, que nos permitan alimentar la estrategia nacional y el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles para generar soluciones. En síntesis, tenemos una alianza con el Gobierno del Estado y con la UABCS, para construir desde Baja California Sur, soluciones que beneficien a todo el país”.

Además, agregó: “Ustedes cuentan con una Universidad con capacidades técnicas, con la masa crítica de expertos para hacer los estudios que necesitamos a nivel nacional para tener herramientas innovadoras para frenar un problema al que nadie en el mundo le ha encontrado solución, nadie puede decir en el mundo que ya tiene la solución a la obesidad; y creo que México está siendo de los países que están aportando de la estrategia más completa, más innovadora y más integral”, concluyó.