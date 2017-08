Profeco suspendió colegio particular en Cabo San Lucas, en programa de verificación

El plantel educativo mostraba diversas acciones que contravienen a la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre ellas, el no respetar los acuerdos establecidos en el contrato de prestación de servicio

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). A través del operativo especial de verificación de regreso a clases y escuelas particulares, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó los sellos de suspensión de servicios a la escuela “California Educativa A.C y/o Colegio Santa María” de Cabo San Lucas, por no respetar el contrato de prestación de servicios que mantiene registrado.

En ese sentido, el delegado estatal de Profeco, Isaías González Nava, reconoció que ante el inicio de clases la dependencia inició un programa de verificación, encontrando que existían diversas disposiciones que contravienen a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Por su parte, se indicó que la institución educativa particular no respeta el acuerdo establecido en el contrato de presentación de servicio y presenta una leyenda que dice “se reserva el derecho en caso de no cubrir los pagos de las colegiaturas y el alumno que no cubra su mensualidad será suspendido”, contraviniendo la legislación existente en la materia.

De igual manera, el plantel educativo cuenta con una leyenda que dice “en los casos que un padre de familia tenga retardos al recoger a su hijo, especifica que será sancionado”, mientras que el reglamento no aclara la sanción, por lo que se procedió a imponer como medida precautoria la suspensión de las prácticas abusivas señaladas en el reglamento interno.

“Hemos actuado en la suspensión de los servicios en esta institución particular, ya que los acuerdos que no fueron registrados en el contrato de prestación de servicios y es violatorio a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con lo que se busca proteger a los padres de familia y su economía”, detalló.

Finalmente, se informó que el colegio se encuentra en las calles 5 de Febrero entre Ruíz Cortines y Melchor Ocampo, de la colonia Ejidal en Cabo San Lucas.