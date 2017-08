Profeco vigilará que exista abasto de productos, sin precios alterados, en La Paz y Los Cabos

La institución estará realizando operativos en los municipios de La Paz y Los Cabos, sin embargo, se prevé que dichas acciones se extiendan a lo largo de la media península

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de garantizar que exista el abasto de productos de la canasta básica, agua purificada embotellada, así como evitar que se alteren los precios en las tiendas de conveniencia y supermercados de la entidad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo en La Paz y Los Cabos.

En ese sentido, el titular de Profeco en la entidad, Isaías González Nava, indico que dichas acciones se realizaron a lo largo de diferentes establecimientos de ventas de productos de la canasta básica y aquellos que venden agua purificada embotellada.

Asimismo, aseguró que el operativo que tiene lugar en los municipios de Los Cabos y La Paz pasará a extenderse a los municipios del norte, con respecto a la cercanía de la tormenta tropical “Lidia” a fin de que los productos sean puestos a la venta.

“Encontramos en varias tiendas de conveniencia que no había agua embotellada, por lo que de inmediato hablamos con los proveedores, quienes iniciaron una pronta distribución extraordinaria del vital líquido, ya que las tiendas que ha existido sobre demanda de la presentación embotellada”, detalló.

Por su parte, expresó que se buscará proteger la economía de las familias sudcalifornianas, por lo que se vigilará que los artículos no se guarden, y así no se genere un desabasto; además, se verificará que no suban los precios, violando la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Finalmente, invitó a denunciar aquellas situaciones que violenten sus derechos como consumidor al teléfono 55 68 87 22, o bien interponer su queja en la delegación estatal, ubicada en la calle Jalisco esquina con Francisco I. Madero, en la ciudad de La Paz, donde se habrá guardias para brindar asesorías.