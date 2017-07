Profepa en BCS asegura que la Marina no encontró la mancha roja detectada en el mar de Los Cabos

Informó que hasta ahora no hay reporte de daños a la actividad productiva en esa región, en donde se practica pesca deportiva y en menor medida pesca artesanal.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Secretaría de Marina llevó a cabo un recorrido por la zona donde se habría detectado la presencia de una mancha de químicos parecer desechada por alguna embarcación, sin encontrar indicios de este fenómeno, según informó el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Baja California Sur, Saúl Colín Ortiz.

Ante esto, se exhortó que la comunidad a los alrededores de la zona de Migriño y Cabo San Lucas, donde se detectó la mancha, que tenga información al respecto, debe de acudir a entregar la información a la autoridad correspondiente, -a fin de dar inicio a un procedimiento administrativo que en su caso permita dar con los responsables, y si es que se trató de un derrame o de una situación ilegal, se apliquen las sanciones a que haya lugar.

Ante esto, la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales está dando puntual seguimiento al fenómeno, aunque al cierre de esta edición no contaba con un dictamen técnico oficial sobre el origen de esta mancha, según informó el titular de esa dependencia, Rodrigo Guerrero Rivas, aclarando que este caso debe ser atendido por la Profepa

No obstante, aclaró que como gobierno del estado podrían ser corresponsables, si fuese el caso de una empresa a la que el gobierno le haya otorgado algún permiso de operar, de ser así, tendríamos que ejercer alguna acción punitiva, pero en tanto no se defina el origen no tenemos elementos para aplicar sanción alguna, explicó el funcionario.

Por su parte, el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, Luis Andrés Córdova Urrutia, informó que hasta ahora no hay reporte de daños a la actividad productiva en esa región.

Con información de Elías Medina / El Sudcaliforniano