Protección Civil de Los Cabos, recibe 9 unidades todo terreno para acciones preventivas

El Secretario General del Municipio de Los Cabos, indicó que Protección Civil siempre debe estar equipado, pues no solo apoya en contingencias como incendios o accidentes, sino que juega un papel importante durante la temporada de huracanes, siendo esencial que cuente en todo momento con el equipo más eficiente

Los Cabos, Baja California Sur, (BCS). El secretario General Municipal de Los Cabos, Luis Alberto González Rivera, indicó que como parte de los nuevos proyectos y estrategias, realizadas durante este periodo vacacional decembrino, se entregó a Protección Civil de esta localidad, un total de 9 unidades todo terreno nuevas, para que de esta forma puedan apoyar con las acciones preventivas.

González Rivera, expresó que de los 9 vehículos equipados, 4 están destinados para San José del Cabo, 2 para Cabo San Lucas y 3 más, para las delegaciones que se encuentran al norte del Municipio de Los Cabos.

El Secretario General explicó, que usualmente se presentan todo tipo de incidentes como incendios, accidentes viales, entre otros, por lo que estos vehículos todo terreno y completamente equipados, ayudarán a mejorar la calidad del servicio y la atención que se proporcione a la ciudadanía.

En este sentido, el funcionario recalcó que la Dirección de Protección Civil tiene un papel importante, en cuanto a contingencias de huracanes se refiere, por lo que es necesario que se encuentre equipado en todo momento, durante todo el año.

Para finalizar, Luis Alberto González Rivera mencionó que con estas nuevas unidades se busca, ante todo, tener un saldo blanco durante esta temporada decembrina, pero sobre todo, estar listos ante cualquier contingencia que se presente, exhortando a la comunidad a no realizar llamados falsos, pues se movilizan no solo al personal de Protección Civil, sino también de otras dependencias, lo que genera que los verdaderos incidentes no puedan ser atendidos en tiempo y forma.