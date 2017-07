Protección Civil en BCS controlará los precios por servicios de ambulancias, tras quejas por altos costos

Carlos Godínez León explicó que en La Paz aunque no de manera oficial ya opera un esquema en donde se cobra una tarifa por distancia y la ciudad está dividida por zonas, asignadas por unidad.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Subsecretaría de Protección Civil del gobierno del estado trabaja en el diseño de una estrategia que permita poner fin a los abusos de las ambulancias privadas de Los Cabos, cuyos cobros estratosféricos han generado irritación y molestia entre la comunidad, particularmente la extranjera que es la más afectada, según anunció el titular de esa dependencia Carlos Godínez León.

Parte de este esquema contempla la obligatoriedad de que las ambulancias cuenten con una placa de protección civil, a fin de poder detectar de manera inmediata cualquier irregularidad denunciada, ya que en la actualidad esto se complica debido a que algunas traen placas federales y otras estatales.

El proyecto estaría entrando en vigor a finales de este año e incluye una tarifa autorizada en base al kilometraje recorrido y una sectorización para cada una de las unidades, lo que evitaría que las ambulancias se aglomeren en determinado accidente.

Carlos Godínez León explicó que en La Paz aunque no de manera oficial ya opera un esquema en donde se cobra una tarifa por distancia y la ciudad está dividida por zonas, asignadas por unidad.

Aclaró que en esta problemática no solo le corresponde actuar a Protección Civil sino también a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Coepris y a la Secretaría de Gobernación.

Hizo mención de que no en todos los casos los cobros son excesivos ya que se trata en su mayoría de extranjeros que están acostumbrados a recibir una buena atención, además de traen un seguro: esto no significa que no se deba regular, dijo para concluir.

Con información de Elías Medina / El Sudcaliforniano