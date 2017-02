Proyecto de remodelación del malecón de La Paz “sigue vivo”; se hará en 3 años: API BCS

Acera de que éste pueda sufrir algún cambio, López Soto dijo que estarán abiertos a cualquier sugerencia; pero, esperan, que el que se dará a conocer en estos días, ya sea el definitivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). El directo de la Administración Portuaria Integral (API) en Baja California Sur, José López Soto, informó que el proyecto de remodelación del malecón de La Paz “sigue vivo y activo”, y que, en próximos días, el Gobernador del Estado hará el anuncio para el arranque de la obra, la cual se realizaría en 3 años y tendría una inversión aproximada de 500 millones de pesos.

“El proyecto magno de la obra del malecón sigue vivo, sigue activo, estamos ahorita en la recta final para que, en corto plazo, en muy corto plazo, el Gobernador salga a exhibirlo a la población; es el proyecto que da por terminado toda la labor que se hizo de socialización del mismo, en el que participaron todas las cámaras de ingenieros civiles, arquitectos y la sociedad en general.

“Estamos hablando de una inversión alrededor de los 500 millones de pesos, es un proyecto a realizarse en 3 años, no es un proyecto de la noche a la mañana, pero estamos ya muy avanzados en el mismo”.

Acera de que éste pueda sufrir algún cambio, López Soto dijo que estarán abiertos a cualquier sugerencia; pero, esperan, que el que se dará a conocer en estos días, ya sea el definitivo.

“Estamos pensando que es el proyecto que sacaremos a la luz, que es el proyecto definitivo; como toda obra, puede tener modificaciones, y seguimos abierto a cualquier sugerencia que se nos haga”.

“En ese sentido, ya no recibimos quejas, esto me queda claro que va a haber gente que opine de esa manera, pero es más la gente que sí quiere un bello malecón que la que no lo quiere”, comentó sobre si existen personas que no están de acuerdo en que se invierta esta cantidad de recursos en este tipo de obra y no en mejoramiento de la ciudad, como la pavimentación de calles.

Desde la primera presentación que se hizo del proyecto, hasta el día de hoy, se le hicieron muchos cambios, éstos derivados de los foros de socialización entre la ciudadanía, organizaciones civiles, cámaras, colegios y autoridades de los 3 niveles de gobierno. En entre esos, el Director de API BCS mencionó algunos de los más importantes.

“Hay cambios sustantivos que nos sugirió la sociedad y los diferentes colegios. Uno de ellos, es la división de la ciclovía, que no quede al mismo nivel que los andadores; la división de la ciclovía de los vehículos, que no quede totalmente independiente uno de otro; otra sugerencia que se nos hizo fue el considerar ganarle áreas al mar, para poner áreas de deportes, que se está visualizando; la otra es confirmar lo de la necesidad de los baños públicos. En términos generales, es de lo más significativo, pero tiene mucho detalle el proyecto [..] La gran mayoría fueron tomadas en cuenta, de lo que la ciudadanía manifestó”.

Finalmente, de la opinión o aprobación de los colegios de ingenieros y arquitectos sobre este proyecto, el funcionario estatal señaló que espera que no exista ninguna objeción, pues incluso, en la primera versión, no hubo ninguna.

“Eso ya se discutió en la primera presentación, y va a haber una segunda vuelta en donde ya les mostraremos el proyecto ejecutivo, que si, en el primero no tuvimos objeción, pienso que en éste mucho menos, pues está bastante enriquecido”.