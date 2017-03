El puente en La Paz dejó un total de 23 choques y más de medio millón de pesos en daños: Tránsito

Las principales causas de dichos accidentes fueron no ceder paso a vehiculos con preferencia, no respetar la distancia, así como no realizar las señalizaciones correspondientes al cambio de carril

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal (DGSPPPTM), dio a conocer que el saldo de accidentes durante éste puente en La Paz fue de 556,200 pesos, presentando un total de 23 accidentes, de las cuales 11 personas resultaron lesionadas; no obstante, la dependencia no registró muertos, ni detenidos por conducir en estado de ebriedad.

El viernes se registraron un total de 10 percances viales, catalogando de esta manera al día como el más accidentado, en el cual se generó un monto de 240,000 pesos en daños materiales y un total de 5 personas lesionadas; siendo la falta de cortesía al no respetar el paso preferencial en los cruces de la ciudad capital la principal causa de los siniestros viales.

Con respecto al día sábado, la dependencia informó que el costo aproximado de los incidentes ascendió a 33,000 pesos; por otra parte, registrando 3 personas lesionadas, dentro de los 4 choques vehiculares que la DGSPPPTM atendió.

Vale la pena destacar que, durante la jornada del domingo, el cual fue el segundo día más caro, se tuvo conocimiento de que Tránsito en La Paz atendería un total de 6 accidentes de este tipo, mismos que generaron un saldo de 224,500 pesos en pérdidas económicas, dando como resultado general 2 personas lesionadas.

Finalmente, el día lunes, mismo que se descansó en conmemoración del natalicio de Benito Juárez y la llegada de la primavera, los elementos de seguridad pertenecientes a la dependencia atendieron 3 siniestros viales, en los cuales se tuvo al menos una persona lesionada y dejando como resultado un daño material de al menos 58,700 pesos.

Ante estas reincidencias Tránsito informó que las causas que más provocaron los choques fueron el no respetar la distancia reglamentaria, cambiar el carril sin previa señalización, invadir el carril de estacionamiento y de igual manera no ceder paso a vehículos con preferencia.