¿Qué va a decir el Procurador? ¿que estamos bien porque también pasa en Veracruz?: Barroso

La Paz, Baja California Sur (BCS). El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Barroso Agramont, cuestionó el trabajo de Erasmo Palemón Alamilla Villeda, procurador de Baja California Sur, respecto a las investigaciones de personas desaparecidas en el estado, diciendo “¿qué va a decir el Procurador, que estamos bien porque también pasa en Veracruz?”

“Acabamos de ser testigos de que hay más de 18 cuerpos enterrados, qué van a decir, ¿que no pasa nada porque también pasa en Guerrero?; o, ¿qué va a decir el Procurador, que estamos bien porque también pasa en Veracruz? No señores, aquí no queremos que pase eso ni nos pretendemos acostumbrar a eso”.

Barroso Agramont expresó que “no se vale” que las autoridades sigan justificando la inseguridad en el estado con el hecho de que lo mismo sucede en el resto del país; asimismo, reprobó las medidas que han tomado hasta ahora para reducir los niveles, señalando que éstas no han funcionado.

“Lo ratifico, en Baja California Sur estamos pasando la peor crisis de seguridad que hemos vivido en nuestra historia, y no se vale que las autoridades locales se sigan justificando o protegiendo diciendo que esto pasa en todo el país, en Baja California Sur no queremos que pase un muerto más, un ejecutado más, una balacera más; por eso, repruebo contundentemente las medidas que se están tomando en estos momentos porque no han funcionado”.

El excandidato a la gubernatura de BCS calificó como reprobable la situación que se vive, pues no sólo por el hecho de encontrar fosas clandestinas, sino por las muertes de niños o mujeres inocentes.

“Yo lo veo reprobable, porque es lamentable que, por un lado, estén entregando patrullas, y por el otro lado estén desenterrando cuerpos, y no solamente las narcofosas, estamos viendo cómo acaban de ejecutar a un niño, a mujeres, pero no es el primer niño, vimos hace meses.

Por último, el priista exhortó al Gobierno del Estado a cumplir con su trabajo y la promesa de campaña hecha a los que votaron por ellos. “Aplaudo la presencia del Gobierno Federal a través de las corporaciones policiacas que vinieron a darle una mediana estabilidad a Baja California Sur, pero esto no puede ser justificación para que el Estado no haga su tarea, Exhorto al Gobierno del Estado que cumpla con su trabajo y con la promesa que hicieron a los sudcalifornianos de tener un mejor futuro”.