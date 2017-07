Quien se mete en el narcomenudeo, tiene 2 caminos, la cárcel o el panteón: Gobierno BCS

“El mensaje, más que nada es, que la gente perciba, de que la persona tenía antecedentes penales, pero no es para justificar, es sólo para que tengamos conciencia de en qué estaba metida esta persona”, dijo el Secretario General del Estado

La Paz, Baja California Sur (BCS). El secretario general del Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, expresó que, triste, pero fríamente, quienes se involucran en temas de narcomenudeo, sólo tienen dos caminos, que es ir a la cárcel o en el panteón, debido a una ejecución; lo cual, aseguró, que la muerte de cualquier persona “le preocupa y le duele” al Gobernador, a él y a todos los que integran el Grupo de Coordinación de Seguridad en Baja California Sur.

“No es querer justificar, porque todas las muertes nos preocupan, nos duelen, cualquier persona, el Gobierno es el primero, y se los puedo asegurar, el Gobernador, su servidor y todo el Grupo de Coordinación, pues nadie quisiera que sucediera ningún homicidio en nuestra tierra; sin embargo, una vez que está ya el hecho, obviamente tenemos que informar de quién se trata, pero sobre todo, que tenga muy clara la gente, es el mensaje que debemos de entender muy bien, que lamentablemente, quien se mete en estos temas de narcomenudeo, pues tristemente tiene dos caminos, y ya lo he dicho muy tristemente, pero muy fríamente, es la cárcel o el panteón. Es muy triste, pero es la realidad”.

El comentario del encargado de la seguridad en Baja California Sur respondió al cuestionamiento del por qué, en cada uno de los boletines emitidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se menciona que los que han sido abatidos contaban con antecedentes penales. “No es para justificar”, sino para que la gente perciba en qué estaba metida la persona.

“El mensaje, más que nada es, que la gente perciba, de que la persona tenía antecedentes penales, pero no es para justificar, es sólo para que tengamos conciencia de en qué estaba metida esta persona”.

Respecto a los últimos hechos de violencia que se han registrado en la Capital del Estado, De la Peña Angulo aseguró que las autoridades no se han relajado, simplemente son reacciones de parte del crimen organizado ante los decomisos de droga, armas, equipos y detenciones de los jefes.

“No, no, yo no diría relajamiento, estos se está dando lamentablemente, ustedes lo vieron, un fin de semana muy complicado a nivel nacional, estamos hablando de Playa del Carmen, de Sinaloa, en muchos lugares del país sucedieron hechos violentos; nosotros no nos escapamos, y esto obedece al reacomodo de los jefes criminales que han sido capturados y que, finalmente, esto lo veníamos observando, que pudiera existir este tipo de situaciones que suceden siempre que se detienen y se desmantelan bandas como la que se hizo aquí.

“Así que, desgraciadamente, se dan estos picos; pero, finalmente nosotros no nos relajamos, continuamos operando”, finalizó.