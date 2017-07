Quitar el “exceso” de legítima defensa implicaría una “licencia para matar”: TSJE BCS

El Poder Judicial de Baja California Sur consideró que eliminar dicha figura jurídica podría traer consecuencias negativas para el Estado de Derecho e incitar a la venganza privada

La Paz, Baja California Sur (BCS). Previamente a que el Congreso del Estado aprobara eliminar el “exceso” de la legítima defensa propia, para que no existiera ninguna penalidad contra la persona que ejerce este derecho, el Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur (TSJE) envió una serie de recomendaciones al diputado Alfredo Zamora García 一 iniciador de la reforma 一 en donde señaló que quitarlo podría implicar “lisamente y llanamente una ‘licencia para matar’ a cualquier persona” que intente o ingrese a una propiedad.

“Es importante reconocer que en el ejercicio de la causa de justificación que nos ocupa, es evidente que pueden darse excesos, tanto en su figura pura, como en la presunción legal que establecen respectivamente la primera parte y el segundo párrafo de la fracción VI del Artículo 31 del Código Penal para el Estado.

“En el primer caso, cuando no se acredita que la agresión que se pretendió repeler era real, actual o inminente, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, que existió necesidad racional o proporcional de la defensa empleada y que no medió provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor; y aún en el caso de la presunción que establece el segundo párrafo de la mencionada fracción, no sería válido interpretar que en esa hipótesis se autoriza al gobernado para hacer uso de este derecho sin limitación o condición alguna, porque sin atender, por ejemplo a la racionalidad, proporcionalidad, o necesidad, ello podría implicar lisa y llanamente una ‘licencia para matar’ a cualquier persona que trate de ingresar o ingrese sin derecho al ‘…lugar en que habite de forma temporal o permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación”, explicó en dicho documento enviado por el Poder Judicial de BCS.

El mismo comenta que dichas modificaciones deben de someterse a un riguroso estudio en la materia penal y no basarse únicamente en un “sentir social”, pues, al ser presentada la exposición de motivos de dicha iniciativa, no se mencionó dicho análisis.

[…] en aras de la seguridad jurídica, consideramos que cualquier reforma en la legislación en esta materia, debe implicar un riguroso estudio de la teoría del delito o dogmática penal y no solo fundarse en un “sentir social”; circunstancia que no advertimos haya ocurrido, de la lectura de la exposición de motivos de la Iniciativa de reforma al Código Penal Para el Estado, mediante la cual se plantean reformas a los artículos 31 y 87 del citado ordenamiento”, detalla.

También, en el documento se explicó que, aunque se suprima el exceso de la legítima defensa, todavía cabe la posibilidad de que una persona, que ejerza este derecho, pueda ser juzgada y sentenciada por un delito, toda vez que no se demuestre y compruebe que la agresión hacia su persona o patrimonio haya sido amenazado de manera real, así como otras condiciones.

“[…] por el texto propuesto por el Iniciador para el artículo 87 del Código sustantivo penal, consideramos que la Iniciativa tiene un alcance mucho mayor, pues elimina por completo que se configure el exceso en la legítima defensa […] esto es, al suprimir completamente del texto del artículo 87, la fracción VI del artículo 31, se elimina toda posibilidad de que se pueda aplicar la penalidad atenuada prevista en el citado numeral 87 a quien incurra en exceso al ejercer su derecho a la legítima o defensa, o bien cuando no se acrediten los extremos que se requieren para que se configure esta figura penal; es decir, cuando no se demuestre que la agresión que se pretendió repeler, era real, actual o inminente, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, que existió necesidad racional o proporcional de la defensa empleada y que no medió provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor; en cuyo caso, al no acreditarse alguno de estas condiciones, implícitas en la figura misma, la persona que creyendo que hacía uso de ese derecho, eventualmente sería juzgada y sentenciada, sin el beneficio de la penalidad atenuada que actualmente establece para este supuesto el artículo 87 del Código Penal”.

Por lo tanto, el Poder Judicial de Baja California Sur consideró que dicha figura jurídica debe de conservarse, pues es los suficientemente amplia para proteger a una persona; y que, verlo de la manera en como lo hace el diputado, podría traer consecuencias negativas para el Estado de Derecho e incitar a la venganza privada.

“En resumen, consideramos que tanto la legítima defensa como el exceso en el ejercicio de la misma deben prevalecer en los términos que actualmente contempla la norma adjetiva penal, pues esta es ya lo suficientemente amplia como para proteger los bienes jurídicos que tutela.

“Visualizar o regular esta figura de la manera que lo propone el Iniciador, asumiendo que “En la legitima defensa no puede haber medidas, no puede haber condiciones, no puede haber circunstancias”; podría traer consecuencias negativas para el Estado de Derecho, e incitar a la venganza privada; pues ciertamente las condiciones o circunstancias para que esta figura opera, existen y deben existir, están implícitas en su definición y forman parte de sus elementos constitutivos”, finalizó.

Cabe recordar que fue el pasado 21 de junio, cuando el Congreso del Estado aprobó la modificación de los artículos 31 y 87 del Código Penal del Estado con referencia a la legitima defensa, con lo cual se pretende dar la certeza de que, en un momento dado, se pueda repeler una agresión que ponga en riesgo la seguridad de la familia en términos generales.