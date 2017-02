Quitar fuero nos deja en “indefensión”; pero correremos el riesgo: Diputados oposición BCS

Camilo Torres Mejía, del PT, consideró que este no es un momento prudente para quitar el fuero a los servidores públicos, pues expresó “qué no nos van a inventar”, ya que aseguró no existe un estado de derecho para defenderse

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los diputados de oposición e izquierda en el Congreso del Estado, Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) expresaron que, quitar en este momento el fuero a funcionarios y servidores públicos de Baja California Sur, los dejaría en un estado de “indefensión”, pues podrían “inventarles cosas”; aun así, aseguraron que “correrían el riesgo”.

“En ese sentido, el PRD por siempre ha estado en esa propuesta de que desaparezca el fuero, de que finalmente todos somos ciudadanos y estamos expuestos o están expuestos a cometer errores y que el fuero no los haga responder a ciertas situaciones que algunos diputados cometen.

“Para nosotros realmente, el hecho, ahorita aquí en Baja California Sur, que se quite el fuero estamos de acuerdo; sin embargo, sí nos pone en un estado de indefensión viendo el autoritarismo del Gobierno, y cómo, en muchas ocasiones, se fabrican delitos, estamos expuestos. Sin embargo, yo votaría a favor, porque es algo que no es para este gobierno, sino para la posteridad; creo que los diputados debemos de ser como cualquier persona”, expresó Rosa Delia Cota Montaño, del PRD.

Por su parte, Guadalupe Rojas Moreno, de Morena, dijo estar de acuerdo con la legisladora del Sol Azteca, señalando que esto los dejaría en desventaja ante un Gobierno al que llamó autoritario y con poco diálogo; pero, al final, es un “riesgo” que están “dispuestos a correr”.

“Estoy totalmente también de acuerdo con la compañera, de alguna manera la izquierda es un contrapeso que existe, y sí estaríamos en una desventaja los de izquierda para ese contrapeso; pero, aun así, ahora en el Gobierno que actualmente tenemos, hemos visto que es un Gobierno un tanto autoritario, es un Gobierno de poco diálogo, pues es un riesgo que vamos a tener que correr nosotros, porque estamos dispuestos.

“Yo sólo esperaría que la gente también responda ante situaciones que se pudieran dar, porque fue creado para evitar situaciones de abuso de autoridad”, aseveró la diputada.

Mientras que, Camilo Torres Mejía, del PT, consideró que este no es un momento prudente para quitar el fuero a los servidores públicos, pues expresó “qué no nos van a inventar”, ya que aseguró no existe un estado de derecho para defenderse.

“Qué no nos van a inventar, si viviéramos en un estado de derecho, lo primero que pediría su servidor y el Partido del Trabajo es que no hubiera fuero, pero no vivimos en un estado de derecho, cuánta gente no está acusada injustamente; por eso, considero que, en este momento, no es prudente”.

Finalmente, Rojas Moreno manifestó que Morena siempre ha estado de acuerdo en que se elimine el fuero a los funcionarios, y dijo esperar que con esto se terminara la corrupción, pero resaltó que no es la única forma de hacerlo.

“Morena ya, creo que es sabido, siempre ha estado en esa misma sintonía de aceptar que se elimine el fuero, pero sí quiero hacer algún comentario respecto a eso, ojalá que el fuero en realidad permitiera que se acabara la corrupción, que se acabaran todos los males que estamos padeciendo; pero, en realidad el fuero se va a comprobar, no es la única vía para que se acabe la corrupción, Morena está de acuerdo que se acabe el fuero”.