Realizan en La Paz el “abrazatón” por la ‘18 de Marzo’; pintan muros en contra de demolición

El primer día del 2017, los ciudadanos se reunieron para realizar el "abrazo humano" a favor de la primaria '18 de Marzo', la cual se empezó a demoler en días pasados

La Paz, Baja California Sur (Sur). Este 1 de enero, entre 20 y 40 personas se dieron cita en las instalaciones de la primaria “18 de Marzo”, en la Zona Centro de La Paz, para realizar el “abrazotón” o abrazo humano en contra de la demolición de la escuela, la cual inició días atrás; además, colocaron letreros, pancartas y pintaron figuras y frases como “escuela en demolición”.

Fue a partir de las 10:00 de la mañana, cuando alrededor de 10 personas comenzaron a colocar letreros en el muro de protección por las obras que se están realizando; iban desde “injusticia”, “corrupción”, “escuela en demolición”. También, se pusieron pancartas más grandes.

Conforme fue pasando el tiempo, más personas se iban acercando al lugar, algunas para observar y tomar fotografías o preguntar; otros, participaron en el abrazo grupal hacia la escuela; y, unos más, fueron más activos, al pintar algunas frases o figuras con spray, como niños tomados de la mano “no a la demolición”, “no a las mentiras”, “¿qué culpa tienen los niños?”, “¿dónde estudiarán los niños?”, “generación 1994-2000”, entre otras.

En el lugar, se encontraba Alondra, una exalumna de la “18 de Marzo”, quien antes de cerrarse cursaba el cuarto grado. Ella fue de unas de las más activas, pues pintó, escribió palabras y comentó “siento como si nos hubieran sacado a patadas”, mientras dibujaba a unos niños.

“Sentí mucha tristeza porque esta escuela vale mucho, y nada más la quisieron derrumbar porque tiene mucho terreno. La Carranza está más destruida que ésta y no entiendo la razón. Se siente como si quitaran una parte de aquí de La Paz y esto es muy corrupto, el gobierno es muy corrupto y nosotros no le debemos tener miedo al gobierno y debemos defendernos, hay que ponernos frente a ellos y gritarles en la cara, ¿por qué están destruyendo la escuela? Dénme otra razón que no sea por el terreno o porque está muy destruida. Además, hay 4 dictámenes y 1 nada más dice que la escuela debe destruirse, y los otros 3 que debe de ser una reparación. Esto necesita más paredes y pintura”, platicó.

La niña expresó que el gobierno sólo está enseñando” corrupción, maldad y ambición por el dinero”, es decir, “nada bueno”, por lo que dijo sentir ganas de gritarles en la cara que si no estuvieran, La Paz sería mejor.

“Los niños debemos de tener una buena educación y que nos estén quitando nuestra escuela, no nos están enseñando nada bueno, el gobierno lo único que nos está enseñando es corrupción maldad y ambición por el dinero, porque lo único que quieren es ganar dinero con la destrucción de esta escuela y eso es lo que me enoja demasiado; siento las ganas de gritarles en la cara, mejor destruya el gobierno, siento que, si no tuviéramos gobierno, La Paz sería mejor”. Malvina Riveros, una de las organizadoras de la actividad, declaró que se busca apoyar a los alumnos y padres de familia de la escuela; y además, se pretende que se obtenga un amparo para evitar que se siga con los trabajos de demolición de las instalaciones.

“No, pienso que podemos tramitar un amparo todavía para evitar la demolición; y, sobre todo, negociar con las autoridades para que la reconstruyan. De eso se trata, de proteger la escuela, es un emblema para la ciudad, es histórica, mucha gente pasó por estas aulas, tanto alumnos como maestros […] Queremos que sea ciudadano, ya hay un equipo conformado por padres de familia, entonces es acuerparlos a ellos y unir esfuerzos”.

Por último, la niña Alondra contó que, mientras que ellos estaban en clase, ya había algunos bares alrededor que abrían sus puertas en el día, y que en diversas ocasiones no los dejaban estudiar por la música a alto volumen.

“Ahora que esta escuela se cerró, comenzaron a abrirse estos bares de día, pero esto está ilegal, porque dicen que no se deben construir o abrirse bares mientras esté una escuela enfrente; y, aun así, la abrieron, nosotros estuvimos trabajando, ponían la música muy alto y no nos dejaban trabajar y no les importó; y cuando la cerraron, se pusieron, me imagino, más felices. Según esa es una regla de la educación y la rompieron”.