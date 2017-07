Reestructurar rutas del transporte público en La Paz, mejoraría vialidad en un 30 %: Experto

Mendoza Santos indicó que, para que se lleve a cabo esta reestructuración tienen que ponerse de acuerdo los del gremio de transportistas, el Gobierno Estatal y Municipal, pues el trabajo no es nada sencillo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Pablo Juan Mendoza Santos, ingeniero de Tránsito e integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, explicó que, si se realizara la reestructuración de las rutas del transporte público de La Paz, la mejoraría la vialidad en un 30 a 40 %, pues se reduciría el congestionamiento y habría mayor fluidez vehicular.

“Si se tomara en cuenta una buena planeación, yo pienso que sí tendría una buena reducción significativa, porque eso va a permitir la fluidez del transporte, no va a haber tanto congestionamiento, no va a haber rutas que se sobrepongan o que empalmen […] Con este cambio, es un poco complejo decirlo, pero tendrían un beneficio, una reducción en cuanto al gasto de transporte, estamos hablando de un 30 a 40 %”.

Mendoza Santos indicó que, para que se lleve a cabo esta reestructuración tienen que ponerse de acuerdo los del gremio de transportistas, el Gobierno Estatal y Municipal, pues el trabajo no es nada sencillo.

“Tiene mucho que ver con las asociaciones de transporte, que hay varias; es un trabajo complejo el que se tiene que analizar, tiene que ver mucho la seriedad que le invierta el Gobierno Municipal o del Estado para que esto se lleve a buen término”.

Por último, el experto en la materia confirmó que, para hablar del tema del transporte en La Paz no ha sido requerida la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles, aun siendo ellos integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Planeación.

“Soy consejero del Consejo Consultivo del Implan, por parte del Colegio de Ingenieros, pero desgraciadamente no nos han requerido, el problema del transporte no ha sido planteado; sin embargo, se sabe que se está actualizando el Plan de Desarrollo Urbano […] pero no se está atendiendo con los expertos que estamos en el Instituto Municipal de Planeación, eso lo está manejando el Municipio, el Cabildo, pero no se incluyendo al Implan”.