Regidora del PAN afirma que no hubo ninguna reunión para cesar a Secretario General de La Paz

Unzón Ojeda dijo desconocer de dónde salió la información sobre un posible cese del funcionario municipal, pues en ningún momento se trató este tema

La Paz, Baja California Sur (BCS). La regidora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento en La Paz, Gloria Judith Unzón Ojeda, declaró que no se ha tocado – dentro del Cabildo – en ningún momento, la destitución de Isidro Ibarra Morales, como Secretario General, tal y como se ha venido comentando en diversos medios de comunicación, por supuestamente aceptar un soborno de una empresa de alumbrado público; al contrario, aseguró que lo único que se ha hecho es solicitar que comparezca el Consejero Jurídica, Santiago Leal Amador.

“No, para nada, en ningún momento, ahí lo único que firmamos es un documento para solicitar la comparecencia del licenciado Leal para que nos informara del asunto; jamás se trató de eso, en ningún momento, no sé de dónde salió esa información”.

Unzón Ojeda dijo desconocer de dónde salió la información sobre un posible cese del funcionario municipal, pues en ningún momento se trató este tema. También, confirmó que en la reunión que se tuvo, estuvieron presentes 6 regidores.

“Eso yo no lo sé, a mí me sorprendió mucho también eso, en ningún momento, y de ahí, nadie de nosotros comentó eso, había pocos regidores […] fue (Alejandro) Tirado, (César) Juárez, Arlén (Palacios), Ana Lorena Castro Iglesias; Maximino (Iglesias Caro) y su servidora, Gloria Unzón.

“A mí me hablaron en el momento para que viéramos el asunto de las luminarias, pero nosotros lo que hicimos es pedir al licenciado Leal que nos informara, pero la decisión que se hará ahí será del Presidente”, agregó la regidora.

Respecto a que el Ayuntamiento de La Paz haya perdido el juicio de amparo contra esta empresa concesionaria, informó que el sólo el abogado puede hablar del tema, pero éste todavía sigue en proceso.

“Eso solamente lo puede mencionar el abogado, la situación que guarda esto […] aún no se ha terminado el juicio, está en proceso y, pues, precisamente como es un asunto delicado que se lleva, pues nosotros ahorita no podríamos decir, y menos porque no me compete, a mí en lo particular; el que puede decir el estado en el que se encuentra el juicio es el licenciado Leal”.