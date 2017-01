Regidora en La Paz renuncia a Comisión de Transporte; “no es bueno saber la razones”, dice

“Hay asuntos personales que verdaderamente no los quise ventilar, porque lo que yo busco es que el trabajo salga, en ocasiones no se pueden ganar las batallas y tienes que ceder algunas, lo importante aquí es la sociedad, que se sienta escuchada", manifestó la edil

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este miércoles, durante la Sesión Ordinaria de Cabildo de La Paz, la regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Rocxana Vianey Reyes Simón, por motivos personas, presentó su renuncia como presidenta de la Comisión de Transporte Público. “No es bueno para ustedes, como medios y sociedad, saber las razones reales”, declaró.

“Hay asuntos personales que verdaderamente no los quise ventilar, porque lo que yo busco es que el trabajo salga, en ocasiones no se pueden ganar las batallas y tienes que ceder algunas, lo importante aquí es la sociedad, que se sienta escuchada […] No es bueno para ustedes, como medios y sociedad, saber las razones reales; sin embargo, yo les quiero decir que seguiré luchando porque se tome en cuenta a la ciudadanía, ahorita soy autoridad, pero al final de cuentas, sigo siendo un ciudadano”, expresó la regidora panista.

“Por medio del presente y por motivos de índole personal, me permito presentar mi renuncia formal a la Presidencia de la Comisión Edilicia de Transporte Público del Honorable XV Ayuntamiento de La Paz […] rubrica, Rocxana Vianey Reyes Simón, Segunda Regidora”, leyó el secretario general, Isidro Ibarra Morales.

Reyes Simón manifestó que el Presidente Municipal de La Paz conoce los motivos reales de su renuncia a la comisión, y dejó entrever que, cuando se hacen a un lado los asuntos personales y políticos, se podrá avanzar como autoridad.

“Yo creo que, en el momento en el que se empieza a dejar a un lado los asuntos personales y políticos, podemos avanzar como autoridad, pero veo que no ha sido el momento, es por eso que yo hablé con el Presidente Municipal, él sabe los motivos por los cuales yo estoy renunciando realmente a esta Comisión”.

Durante la sesión, se hizo una propuesta para presidir la Comisión, en donde el V regidor, Julio Cervando Higuera Márquez, fungirá como presidente; el Xll regidor, Maximino Iglesias, como primer secretario; y, el l regidor, Jorge Barrón Pinto, como segundo secretario. En este sentido, Reyes Simón indicó que ella había propuesto a otra persona, pero ésta no fue aprobada por los ediles.

“Sí, yo, de hecho, había propuesto al regidor Maximino para presidente, se sometió a voto, pero no fue agraciado él; respeto la decisión […] por eso externé, no sólo como regidora, sino como ciudadana, necesito externar mi sentir, sin que se tome represalias por representar a un partido, somos autoridad y yo le he dicho a mis compañeros, somos servidores públicos, y desde el momento en que llegamos aquí, se acabaron los colores de los partidos políticos, a mí lo que me interesa es que de verdad se trabaje para la sociedad y se tengan resultados”, concluyó.