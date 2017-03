Regidores de La Paz se han preocupado más por la política que por la gente: Eduardo Valdez

Eduardo Valdez comentó que el trabajo de un regidor de ser el de un gobierno, echar a andar programas y exigir al Presidente Municipal los resultados, así como el observar en qué se está fallando

La Paz, Baja California Sur (BCS). El secretario general del Sindicato de Burócratas La Paz, Eduardo Valdez, declaró que, aunque no le gusta hablar de temas políticos, considera que el trabajo de los regidores del Ayuntamiento de La Paz no se ha visto, sino que, al contrario, éste ha sido “más político que ciudadano”, pues no están en donde “deben de andar”.

“No me gusta meterme en cuestiones políticas de lo que hacen los regidores, yo creo que los regidores llegan sin saber, no veo yo a muchos regidores en donde deben de andar, resolviendo las comisiones para lo que están […] no se ha visto ese trabajo, se ha visto un trabajo más político que ciudadano”.

Eduardo Valdez comentó que el trabajo de un regidor de ser el de un gobierno, echar a andar programas y exigir al Presidente Municipal los resultados, así como el observar en qué se está fallando.

“He preguntado a los trabajadores de Servicios Públicos y no conocen al regidor, y así en las diferentes áreas, Desarrollo Urbano, Inspección Fiscal, o sea, yo creo que un regidor es cabildo, es gobierno, tiene que ponerse a trabajar, implementar programas, exigir resultados, en dónde están fallando”.

Asimismo, dijo que, en diversas áreas del Municipio, como Servicios Públicos, Sapa o Inspección Fiscal, muchos de los trabajadores han manifestado que no conocen a los regidores, esto ya a 18 meses de integrar el Cabildo.

“Ya las decisiones que toman ellos, pues ahí sí no nos metemos mucho; pero, pues estamos atentos a que actúen. Cuando hemos tenido reuniones con trabajadores de Sapa, de Servicios Públicos, nunca están presente”.

Por otro lado, el líder de los Burócratas sección La Paz, reconoció el esfuerzo que ha hecho el alcalde, Armando Martínez Vega, por cumplir los pagos a los trabajadores sindicalizados, tano en sueldos como en las diversas prestaciones con las que cuentan

“Yo reconozco que ha estado cumpliendo en cuestión de pago a los trabajadores, en tiempo y forma, y no solamente en salarios, sino en prestaciones, como son horas extras, retenciones, viáticos, y eso me lleva a pensar, y lo he dicho, porque si antes con lo mismo no se hacía, ahora con lo mismo o menos está cumpliendo”.

Finalmente, Eduardo Valdez calificó como “buena” la administración del edil paceño, en donde ha habido un trato respetuoso y tolerante de su parte.

“Yo lo califico en el lado de parte de nosotros, como Sindicato, buena la administración, respetuosa, tolerante y cumpliendo en la medida de las posibilidades, lo que le toca”.