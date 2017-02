Regidores de La Paz siguen sin definir si bajarán su sueldo; debe hacerse un análisis, dicen

"Tiene que ser a través de los mecanismos adecuados para poder darle la formalidad y la seriedad que se requiere", dijo un Regidor del PAN

La Paz, Baja California Sur (BCS). Mientras el Gobernador de Baja California Sur, el Presidente Municipal de La Paz y sus respectivos gabinetes ya se redujeron sus sueldos en un 20 y 10 %, los regidores del ayuntamiento paceño todavía no logran concretar un acuerdo sobre el tema; uno dice que tiene que analizarse y hacerse un estudio; otro, que su salario lo usa para ayudar a personas con discapacidad; pero, en general, el cuerpo de regidores no se ha sentado a platicar y decidir, en definitiva, si se reducen sus haberes.

“Más allá de la situación que prevalece en cuanto a la economía, nosotros nos hemos mantenido tal cual, no ha habido dentro del pleno una solicitud o petición que se lleve a cabo, el presupuesto ya está asignado, y obviamente, para ello, se tiene que solicitar a la Comisión de Hacienda para que en su momento lleve a cabo su estudio y su análisis y se determine un dictamen, un punto de acuerdo, para cualquier situación en el cambio de presupuesto”, declaró Jorge Arturo Barrón Pinto, de la Primera Regiduría, de la Fracción del Partido Acción Nacional (PAN).

El Regidor confirmó que no ha habido una reunión formal entre los ediles, acercamiento sí, pero nada definido; y, aseguró, que todos coinciden en que debe ser a través de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de La Paz. Asimismo, dijo que “se ha platicado” el tema, pero no sólo en cuestión de los sueldos, sino de toda la economía municipal.

“No, no hay situación formal. Te comento, sí hay una situación de acercamiento de algunos compañeros regidores, pero, igual, concluimos que tiene que ser a través de los mecanismos adecuados para poder darle la formalidad y la seriedad que se requiere; es decir, sí hemos platicado la situación, no nada más en la situación nuestra, sino en todo, desde el gasto común, gasto corriente, hasta los sueldos, en la elaboración de un tabulador; pero, si esto no trasciende en la mesa, no vamos a poder trabajar ni proceder, es decir, tiene que ser a través de los conductos adecuados”.

Barrón Pinto aseveró que los regidores se solidarizan con la ciudadanía en la difícil situación que se atraviesa en todo el país; pero, resaltó que ésta va más allá de bajarse sueldos, sino de acciones que realmente tengan impacto en la sociedad.

“Totalmente, la situación de solidarizarnos con la sociedad va más allá de una situación de sueldos, va en el sentido de llevar a cabo acciones realmente de impacto social, que realmente permeen en la sociedad, situaciones de calidad en los servicios públicos principalmente, más allá de llevar a de llevar en la Comisión de Transporte la demanda que se tiene en cuanto a la tarifa, esas son realmente las situaciones que debemos de trabajar nosotros como cuerpo colegiado y que realmente van a impactar en la economía del ciudadano”.

Por su parte, Alejandro Tirado Martínez, Noveno Regidor, por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comentó que “cada gente tiene su visión, cada quien hace su tema”, y que, en su caso, utiliza el 100 % de su sueldo, en pagar becas a personas que tienen problemas de adicciones.

“Yo creo que cada gente tiene su visión, cada quien hace su tema o apoya de la manera en que ellos crean correcta […] en el caso de la novena regiduría, estamos haciendo lo siguiente, nosotros estamos haciendo un programa de becas para personas con problemas de adicción y el 100 % de mi salario va encaminado a llevar becas. Cada 3 meses salen los muchachos, vuelven a entrar nuevos, entonces, ahí vamos a estar enfocando el 100 % de nuestros recursos; y estamos buscando más recursos porque no alcanza lo que me llega a mí […] No tengo el dato, ahorita hay espacio como para unos 20, lo que pasa es que es rotativo, entran unos, luego salen y después entran otros”.

En ese sentido, Tirado Martínez reiteró que “cada quien enfoca los recursos como mejor le parezca, yo creo que ese es un tema que debemos de plantear”. Actualmente, los regidores de La Paz ganan “alrededor de 40 y tantos mil pesos mensuales”, dijo.

El Noveno Regidor agregó que, por otro lado, él está promoviendo que se reduzca en un 50 % los recursos que reciben los partidos políticos, por lo que estarán recabando firmas para lograrlo a nivel local.

“Nosotros estamos promoviendo que el 50 % de las prerrogativas de los partidos políticos, que se reduzcan a nivel estatal y se ayude a la economía, al subsidio del transporte; ahorita la clase trabajadora está sufriendo mucho, subió la gasolina, subieron los insumos, pero no subieron los sueldos, y a la gente no le alcanza para esos aumentos de los transportes […] Ya se lo solicitamos al Congreso, vamos a estar levantando firmas para que eso se haga una realidad”.