Registran caso de encefalitis en una primaria de La Paz; no hay riesgo de contagio: SSA

La Paz, Baja California Sur (BCS). El titular de la Secretaría de Salud (SSA) en Baja California Sur, Víctor George Flores, dio a conocer este martes, se detectó en la escuela Ignacio M. Altamirano, en la capital de la media península un caso de encefalitis en un menor de 6 años de edad, mismo que no representa un riesgo de contagio, ya que es de origen viral y por tanto no existe peligro para menores o adultos que pudieran haber estado en contacto con el enfermo.

En ese sentido, el titular de la dependencia de salud, comentó que el paciente, de 6 años de edad, se encuentra siendo atendido en el Hospital General Juan María de Salvatierra, luego de que registrara un cuadro epiléptico.

Explicó que las encefalitis bacterianas sí con contagiosas, pero hizo hincapié que en este caso se trata de una enfermedad provocada por virus que no es contagiosa y al respecto comentó que no es la primera de su tipo que se atiende en Baja California Sur.

“Si hubiera algún riesgo seríamos los primeros en tomar las medidas necesarias, pero no es así. No existe tal posibilidad, la viral no es contagiosa”, recalcó.

Víctor George Flores informó que la encefalitis viral no se adquiere por contagio sino por una baja en las defensas del organismo que permiten que los virus pasen las barreras naturales del cerebro provocando inflamación y el pronóstico en este tipo de pacientes es que puede quedar con algunas secuelas, en el caso del niño que se atiende en el Salvatierra está reaccionado de manera favorable y los estudios que se le han hecho refieren que se trata de una enfermedad provocada por virus.

Anotó que siendo los virus autolimitables, a los pacientes con esta enfermedad se les aplican diversos medicamentos, sobre todo para prevenir una posible contaminación con bacterianos.

Con información de Elías Medina/ El Sudcaliforniano