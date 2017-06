Regularizarán 178 hectáreas de asentamientos en colonias periféricas de La Paz

El decreto expropiatorio se publicó en el pasado mes de abril y el juico de amparo está en proceso de desahogo, con posibilidades de que se resuelva en un plazo no mayor de dos meses.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (antes CORETT) Roberto Salazar informó que a más tardar en un par de meses estaría iniciando el proceso de regularización de 178 hectáreas de las colonias Ampliación Vista Hermosa y Ampliación Villas de Guadalupe de La Paz, en donde viven aproximadamente mil 400 familias que no tienen certeza jurídica sobre los terrenos que habitan.

Lo anterior, debido a que un particular interpuso un amparo en contra de la expropiación de estos terrenos que recién acordó el gobierno federal a favor de la Secretaría de la Función Pública, para que ésta a su vez los desincorpore hacia el Instituto Nacional del Suelo Sustentable a fin de que se entregue a los posesionarios el documento que les ampare su legítima propiedad.

El funcionario explicó que este particular que reclama como suyos los terrenos argumenta que los adquirió en una subasta de un remate bancario en el estado de Nuevo León, y que la propiedad original supuestamente está sustentada en un titulo primordial de derecho emitido por el presidente Benito Juárez, mismo que según la SEDATU no tiene validez.

El decreto expropiatorio se publicó en el pasado mes de abril y el juico de amparo está en proceso de desahogo, con posibilidades de que se resuelva en un plazo no mayor de dos meses.

Roberto Salazar explicó que de estas 178 hectáreas una gran parte se ubican en cerros donde no es factible urbanizar, y aclaró que esto se originó debido a que así fue solicitado el polígono por el ayuntamiento de La Paz que fue quien inició el proceso: Si no se modificó posteriormente fue para no alargar más el trámite de expropiación, señaló.

Finalmente el funcionario federal dio a conocer que también hay importantes avances en la expropiación de los predios Tierra y Libertad y el Caribe Bajo de Cabo San Lucas con 2400 lotes que este año podrían iniciar con sus regularización, al igual que el predio de Todos Santos conocido como El Vuelo del Águila.

Con información de Elías Medina / El Sudcaliforniano