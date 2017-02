Rematarán hasta 3 veces el hotel Los Arcos; si no se vende, se lo quedan los 78 trabajadores

Las 10 propiedades de la familia Coppola, bajo el nombre de Hoteles y Turismo de Baja California, SA de CV, serán rematadas al mejor postor, y si nadie las compra, serán los trabajadores del Sindicato Gastronómico los dueños de los inmuebles

La Paz, Baja California Sur (BCS). Después de que esta mañana, el secretario general del Sindicato Gastronómico, Alberto Rentería Santana, anunciara la notificación de embargo a los inmuebles de la familia Coppola, dueños del Hotel Los Arcos, en La Paz, éste informó que los trabajadores tienen el derecho de realizar hasta 3 remates de las 10 propiedades registradas o, adjudicarse las mismas en caso de que no haya comprador.

“Ahora sí, los trabajadores tienen el derecho de sacar a remate la propiedad, son 3 almonedas; la primera se hace, por supuesto, sobre el valor que tiene el crédito laboral, y si no hay ningún postor, viene la segunda almoneda y hasta una tercera almoneda, donde los trabajadores pueden adjudicarse a su favor las instalaciones y propiedades de la familia Coppola”.

Fue, a las 10:30 horas, cuando los abogados de los 78 trabajadores que fueron despedidos injustificadamente, se presentaron ante el representante legal de la familia Coppola para notificar sobre el embargo, con la cual deberían cobrarse –a través de éste– la cantidad de 240 millones de pesos, por concepto de liquidación y sueldos caídos en bienes materiales.

“Hay que estar esperando, porque a partir de eso, ya tiene 24 para enviarle al Registro Público de la Propiedad, avisarle que los trabajadores están embargando todas estas propiedades de la familia Coppola, 24 horas que esperemos para que quede trabado legalmente el embargo en el Registro Público de la Propiedad”, comentó Rentería Santana.

Sobre el tiempo que falte para que esto por fin se resuelva, el líder del Sindicato Gastronómico mencionó que todavía esperan que la familia, dueña Los Arcos, intente evitar el embargo, solicitando un amparo ante instancias federales.

“Seguimos en la misma pregunta de hace 8 años, en esta situación nosotros esperamos que nuevamente la familia Coppola trate de evitar el embargo, acudiendo con los jueces federales a solicitar un amparo y en eso no puede haber una fecha […] Ellos tienen 15 días para ampararse de estar resolución”.

Rentería Santana dijo desconocer el valor de los inmuebles a embargar, eso ya se sabrá cuando se vaya a hacer el remate, a través de un valuador certificado, en donde se determinará la cantidad total de todas las propiedades.

“Lo vamos a conocer apenas, nosotros fuimos al Registro Público y fue donde nos enteramos de todas las propiedades que están a nombre de la familia Coppola; lo que sigue, justamente para sacarlo a remate, tenemos que hacer un avalúo ya con peritos profesionales y vamos a saber exactamente el valor comercial de las propiedades”.

Finalmente, el Secretario General de los Gastronómicos explicó que, el embargo, se dio a causa de que la familia – quizá – ya no tuvo para pagar a fianza para solicitar la suspensión del juicio en su contra.

“La última ocasión no habían solicitado la suspensión del acto, que significa que el juicio puede proseguir, independientemente de que, al día de hoy, hay un amparo que está pendiente por resolverse […] ese sigue ahí, en el Juzgado, pero pareciera ser que la familia Coppola no tuvo ahora, porque tenían que fijarle una caución, es decir, depositar una fianza, y al no depositarla, no puede suspenderse el juicio; es por eso que ahora nos dio, lo que en 8 años no podíamos hacer […] no hay tenido para pagar la fianza”.