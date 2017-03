Renovar y modernizar todos los semáforos de La Paz costaría de 60 a 70 mdp: Ingeniero Civil

El experto destacó que algunos de los semáforos de La Paz no cuentan con los colores reglamentados, no tienen el mismo orden o funcionan distinto, y no de acuerdo a la manera estánda

La Baja California Sur (BCS). Pablo Juan Mendoza Santos, ingeniero de Tránsito y experto en semaforización del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, explicó que, entre los cálculos que se han hecho, renovar y modernizar la totalidad de los semáforos en la ciudad de La Paz, costaría alrededor de 60 a 70 millones de pesos; pero sugirió que el proceso podría ser progresivamente.

“Varía, porque, por ejemplo, hay cruceros de dos sentidos y hacen varios movimientos; pero, estamos hablando entre 1 millón de pesos y 1 millón 500,000 pesos, dependiendo del tamaño y de la zona, por cruce. Pero, por qué no ir trabajando con los controladores, cada crucero tiene uno, a veces hay uno que controla hasta 2 ó 3 cruceros […] hemos echado cálculo, más o menos, estamos hablando de 60 a 70 millones de pesos para toda la ciudad, en número grueso y aproximado”.

Mendoza Santos señaló que, a las arcas municipales, por concepto de cobros de infracciones y otros cargos, entran bastantes recursos que se podría utilizar para darle mantenimiento a las calles, señalización y semáforos, pero que, desgraciadamente, no se está haciendo; así, en este sentido, recomendó que se pueden ir mejorando por partes e iniciando con las vialidades principales de la ciudad.

“El área de Tránsito capta bastantes recursos de los usuarios, como lo son infracciones u otro tipo de pagos que deberían de canalizarse al mantenimiento de la vialidad, mejoramiento de los semáforos, pero no se está haciendo; sí se requiere ir, por lo menos, mejorando por partes, por ejemplo, por las vialidades principales, como Forjadores, Colosio o los principales puntos de conflicto, pero con tecnología nueva y actualizada”.

El Ingeniero en Tránsito explicó que existen diversas tecnologías para mejorar el tráfico vehicular, como los semáforos que detectan en dónde hay más carga vehicular y darles el paso; o, también, los peatonales, en donde cualquier persona puede presionar un botón para que éste le ceda el cruce.

“Necesita modernizarse, con tecnología de punta. Hay semáforos que detectan el tráfico, si no hay tráfico, no les pone el verde y le da preferencia a la vialidad que tiene más tráfico, o les asigna pocos segundos si están 3 ó 4 vehículos para cruzar; también están los semáforos peatonales, donde se presiona un botón y el semáforo se reprograma y te da el paso, y no tienes que esperar el turno para pasar como peatón.

“El tiempo de los semáforos están fijos y no de acuerdo a como lo demanda el tráfico, hay vialidades que tienen poca afluencia vehicular en ciertos horarios del día; entonces, hay horarios en donde están solas las vialidades y los vehículos que tienen mayor flujo están parados, eso genera una pérdida de tiempo”, agregó.

Por otro lado, el experto destacó que algunos de los semáforos de La Paz no cuentan con los colores reglamentados, no tienen el mismo orden o funcionan distinto, y no de acuerdo a la manera estándar.

“Hemos visto en la ciudad de La Paz, semáforos con color azul, eso no está bien, pues no se hace de acuerdo a la norma […] Los colores que están ahorita fueron reglamentados para evitar ese problema con los daltónicos, eso está estudiado; también, en el orden que deben de llevar los colores; o, también, en las flechas, en algunos lugares primero está la vuelta a la izquierda y luego derecho, y en otras, está primero derecho y luego la izquierda, y eso crea una confusión.

Finalmente, Mendoza Santos añadió: “En el caso de los colores, hay una normativa que se tiene que aplicar, tanto en los colores de los semáforos, como el señalamiento vertical; se debe de respetar […] México ha firmado acuerdos con otros países en donde se están uniformando los colores, los tamaños, las letras, para que cada ciudadano pueda identificar las señales, aunque tengan otro idioma, lo importante son los símbolos y colores”.