Renovarán 28 unidades de transporte público de La Paz; serán modelos arriba del 2007: Alcalde

La Paz, Baja California Sur (BCS). El alcalde de La Paz, Armando Martínez, informó que se autorizó, por parte de la Comisión Especial de Transporte, la entrega de 28 cheques de 150,000 cada uno para que puedan renovarse la misma cantidad de unidades de transporte público en la capital del estado, las cuales deberán ser modelos arriba del 2007.

“Derivado de un acuerdo de la Comisión Especial de Transporte se liberaron y autorizaron hoy 28 cheques de 150,000 pesos cada uno, ahorita nada más se entregaron 13, porque siguen en la integración de sus expedientes; además, quedó un remanente de 670,000 pesos para solicitud de algunos transportistas por un monto de 150,000 pesos que sirven para otros 13 compañeros. El objetivo es que puedan ir renovando algunas unidades”.

“Son unidades nuevas, arriba del 2007, unidades que estén en buenas condiciones, la idea es ir poco a poco mejorando, en lo que podemos accesar algún recurso especial para la flota de transporte”.

Martínez Vega explicó que dichas unidades deberán empezar a comprarse ya, y los transportistas tendrán un poco más de 1 año y medio para terminar de pagar parte del fideicomiso, el cual se pretende sea revolvente y así apoyar a más personas del gremio.

“La idea es que los abonos se puedan ir juntando y sean revolventes para ir apoyando a otros compañeros […] En 15 días estaremos supervisando las compras […] al primer mes, a partir de hoy, ya tienen su obligación, estamos valorando el tema de que 19 meses no les alcanzaría al pago que se está planteando de 5,000 pesos por unidad”.

El Presidente Municipal de La Paz aseguró que el tema de este fideicomiso a los transportistas será transparente y será revisado cada 2 meses por la misma Comisión Especial; y, si en algún momento, alguno deja de pagar, ningún otro podrá ingresar al programa hasta que se pague de manera puntual.

“Aquí va a ser transparente, va a haber una evaluación cada 60 días por parte de la Comisión Especial de Transporte, y ya hay penalidad dentro del tema, el que no esté abonando y se retrase, se llamará al Secretario General de la agrupación, para decirle que no puede accesar a otro compañero, mientras tu compañero no esté abonando puntualmente”.

Por último, el munícipe paceño comentó que uno de los puntos que se vieron dentro de la reunión, es que se busque que las nuevas unidades tengan algún dispositivo para facilitar la movilidad de personas con discapacidad.

“Precisamente es un punto que se trató, de irle poniendo a las unidades en lo que podemos ver ahí, y lo que acordamos es ponerle alguna alternativa de los implementos que lleva, buscar un esquema que nos pueda ayudar para avanzar en este tema”.