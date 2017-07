Reportan una segunda ejecución la madrugada de este lunes, en la colonia Antonio Navarro de La Paz

Aunque la PGJe no ha informado oficialmente sobre esta segunda ejecución, los vecinos identificaron extraoficialmente al hoy occiso como "El Tuercas".

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de la ejecución de un menor de edad en las inmediaciones del hotel Bahía Dorada en La Paz, la noche de este domingo, la madrugada de este lunes 3 de julio, a alrededor de la 1:00 horas, se tuvo conocimiento de una segunda ejecución; ésta habría ocurrido en la colonia Antonio Navarro, dejando a un hombre sin vida, tras recibir 2 impactos de arma de fuego en la cabeza.

En ese sentido, según las primeras versiones de la información se tuvo conocimiento que dentro de una vivienda ubicada en la colonia Antonio Navarro, una persona del sexo masculino habría recibido 2 impactos de arma de fuego en la cabeza, lo que le arrebató la vida inmediatamente; según los vecinos, el hoy occiso era conocido como “El Tuercas”.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), no ha informado sobre este hecho, por lo que el fallecido no ha sido identificado oficialmente; así mismo no se ha dado a conocer su edad o si tenía o no antecedentes penales.

Al respecto, testigos en el lugar informaron que tras el sonido de los balazos, escucharon que una persona salió corriendo; sin embargo, no pudieron percatarse qué rumbo tomaría éste.

A la zona, arribaron los elementos de seguridad pertenecientes al Mando Mixto, quienes acordonaron la zona; así mismo los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se turnó a los peritos del Servicio Médico Forense para el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la PGJE donde se le realizará la necropsia de ley.

