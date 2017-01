Representantes de las colonias de La Paz, podrían presentar un amparo contra alza de tarifa en transporte público

Dentro de esta sesión de cabildo, la encargada de la Comisión de Transporte, Roxana Reyes renunció a su cargo, cediéndole el lugar al regidor Julio Cervando.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El representante legal de la Asociación de Colonias del Municipio de La Paz, Edgar Vindo, comentó que luego de que se presentaran ante el Cabildo Paceño, las propuestas de alza de tarifas de transportistas, las cuales ascenderían de 14 a 18 pesos, los más de 65 líderes de colonias que conforman la asociación, podrían solicitar acciones legales como amparos o plebiscitos.

Al respecto, el líder de la Asociación comentó que en reunión con los integrantes y el cuerpo de abogados se llegó a la conclusión que, en dado caso de aprobarse el incremento de precio en el Transporte Público, se realizarían acciones legales formales.

“Los 65 líderes hemos platicado, nos hemos sentado también con nuestro cuerpo de abogados de la Asociación y vamos a hacer una petición ya formal, legal ante el Ayuntamiento; pudiéramos solicitar un plebiscito ante el Instituto Estatal Electoral, para ver si la ciudadanía está de acuerdo, o no con este aumento del transporte, esa sería una de las medidas, la otra medida a la que pudiéramos llegar sería un amparo”.

Por su parte, el Alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, al término de la sesión ordinaria de Cabildo, donde se trató el tema de la alza de precios de la tarifa, comentó que es un tema de mucha responsabilidad y aseguró que se hará un estudio detallado en donde participen los diferentes sectores de la población paceña, a fin de que se llegue a una conclusión.

“No tenemos nada, no quiero ser irresponsable, vamos a revisarlos, se va a hacer un estudio, donde intervengan estudiantes, padres de familia, asociaciones, el observatorio y lo he dicho siempre, las decisiones que nos pegan, tenemos que ser colegiadas, no me quiero equivocar yo solo, con el Cabildo lo tenemos que colegiar con mucha responsabilidad”.

Finalmente, el representante de la Asociación de Colonias de La Paz, comentó que antes de que suba la tarifa, los concesionarios y las autoridades correspondientes deberían analizar la situación en la que se encuentran las unidades, pues primero, dijo, se tienen que mejorar muchas cosas.

“ Yo creo que sí deberían de ponerse un poquito en los zapatos de todos, este 2017 empezamos con un gasolinazo que sí nos afecta pero tampoco justifica el querer aumentar desorbitante el transporte, yo creo que primero tenemos que analizar la situación de los transportes y después vemos lo del aumento, pero tenemos que mejorar muchas cosas, primeramente”, finalizó

Con información de Mega Noticias.