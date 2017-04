Restaurantes ya deben mostrar valores nutricionales de sus platillos: Canirac La Paz

“Lo que sí se contempla, tampoco como obligatoriedad, pero sí ya está muy cerca de serlo, que todos los restaurantes tengamos un menú bajo en calorías", agregó la presidente de la Canirac La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La presidenta la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en La Paz, Lorena Hinojosa Oliva, informó que, los restaurantes ya están obligados a mostrarles a los clientes el valor nutricional de cada platillo que éstos sirvan en sus negocios; además, indicó que, aunque no es obligatorio todavía, pero podría serlo, es que también deban de ofrecer menús bajos en calorías.

“Tenemos situaciones de obligatoriedad, por ejemplo, que, en todos los restaurantes y prestadores de servicios turísticos, nos registremos en el registro que lleva Turismo Federal, para estar en ese listado; quien no lo haga, tiene multas de 500 ó de 750 salarios mínimos, o la clausura de su empresa.

“Lo que sí se contempla, tampoco como obligatoriedad, pero sí ya está muy cerca de serlo, que todos los restaurantes tengamos un menú bajo en calorías; y lo que sí ya es una obligatoriedad, es poner el valor nutricional de cada platillo”.

Por otro lado, Hinojosa Oliva comentó que los restaurantes no están obligados a retirar los saleros de las mesas, para evitar que los comensales agreguen más a su comida; sino que se sumaron a la sugerencia que la Secretaría de Salud para prevenir enfermedades relacionadas al alto consumo de ésta.

“Desde hace unos años, en muchos de los restaurantes ustedes ya no ven saleros puestos, no es una obligación, no nos están obligando a quitarlos, nos están pidiendo, como sugerencia de la Secretaría de Salud, eliminar los saleros de la mesa, porque muchas veces la gente todavía no prueba la comida y ya está echándole la sal. Muchos de nosotros nos hemos sumado a esa petición”.

Finalmente, la presidenta de Canirac La Paz agregó que, en el caso de popotes y servilletas, los empresarios no están obligados a dejar de usarlos y ofrecerlos, esto como medida para evitar mayor contaminación al medio ambiente.

“La de los popotes y las servilletas de papel, no está contemplado como una obligación, es una sugerencia para, de una manera, sumarnos a que no haya tanta contaminación; pero, no estamos todavía siendo obligados”.