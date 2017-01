“Revisar mochilas a estudiantes sería criminalizarlos”: Diputada PAN BCS

La diputada, quien preside la Comisión de Asuntos Educativos en el Congreso del Estado, aseveró que el problema “no son los niños”, sino “los padres o tutores de los niños”

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada en el Congreso del Estado, Diana Victoria Von Borstel Luna, del Partido Acción Nacional (PAN), declaró que no está de acuerdo con el programa de revisión de mochilas a los estudiantes para ver si no llevan armas o drogas – y prevenir lo que sucedió en la ciudad de Monterrey –, pues esto significaría “criminalizarlos” y atentar contra sus derechos e integridad.

“La revisión de mochilas debe de ser parte de un consenso que se ubique en un reglamento de escuelas, porque no todas las escuelas son iguales; además, desde mi punto de vista, no podemos criminalizar a los alumnos diciendo ‘no confío en ti, te voy a revisar tu mochila porque seguramente puedes llevar un arma’ […] me parece a mí que, tomar medidas de este tipo, es algo que atenta contra el derecho y la integridad de los alumnos”.

El pasado 18 de enero, en un colegio privado de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, un alumno – de 15 años de edad – atacó con arma de fuego a 3 compañeros y a su maestra, dejándolos heridos, y a la postre, terminando con su propia vida.

La diputada, quien preside la Comisión de Asuntos Educativos y de la Juventud en el Congreso del Estado, aseveró que el problema “no son los niños”, sino “los padres o tutores de los niños”; además, dijo que no se ve el problema desde el punto de vista de los menores de edad, sino de los adultos.

“Yo, de manera personal, yo no estoy de acuerdo con la operación mochila, porque considero que los alumnos son seres humanos que tienen dignidad y los tenemos que respetar, y eso de la mochila es decirles de entrada, que son criminales […] el problema no son los niños, son los padres o los tutores de esos niños, nosotros tendremos, entonces, que hacer un llamado y llevar a estas personas a las escuelas y que se hagan responsables de lo que está pasando con sus hijos.

“Pero, por qué tenemos, a un niño, menor de edad, por qué lo tenemos que criminalizar como si el responsable de lo que está sucediendo fuera él, cuando los responsables están afuera de la escuela; y, nosotros queremos ver, o muchas de las personas quieren ver, a los niños desde el punto de vista de los adultos, hay que comprender y ponernos en los zapatos de los niños”, agregó.

Von Borstel Luna expresó que, cuando un niño tiene problemas y hay un cambio en sus actitudes, es “muy difícil no darse cuenta” por parte de los padres o de los maestros, que el niño está pasando por una situación complicada, por lo que, en caso contrario, sería el “no querer ver” lo que está pasándole.

“Yo creo que muy difícil no darse cuenta y decir que no se dio cuenta la institución o los padres de familia, es decir, que tenemos los ojos vendados, que cuando un niño cambia de actitud, obviamente que eso se da cuenta uno, solamente que no queramos ver […] es muy fácil decir y justificarse uno como adulto que ‘no me di cuenta’, no es posible eso, porque nos damos cuenta desde el momento en el que nuestro hijo llega a casa con una actitud diferente; nuestros alumnos, y yo como maestra, me doy cuenta de que el niño está cambiando de actitud, y ese cambio de actitud significa un problema que lo tenemos que atender”.

Por otro lado, la legisladora del PAN añadió que no en todas las escuelas se viven los mismos problemas entre los alumnos, por lo que, por uno sólo que lleve un arma a la institución, no se puede generalizar a todos los demás. Asimismo, indicó que ya existe una psicosis en la sociedad de criminalizar a todo.

“No todas las escuelas tienen la misma problemática tan fuerte como para decir ‘vamos a revisar las mochilas a todos los alumnos […] entonces, ¿por un niño que tenía un arma, nosotros vamos a generalizar a todos los niños? Miren, hay en la sociedad una psicosis, un estado de ánimo de criminalizar, de que el otro siempre va a ser el responsable de lo que hacemos todos, necesitamos que cambiar esa visión”.

También, Von Borstel Luna sentenció que los niños que son autores de un ataque a sus compañeros, también son víctimas, ya que existe una razón por la cual ha actuado de cierta manera; en este sentid, aconsejó que se deben escuchar y atender a sus necesidades.

“Cuando un niño ataca, es victimario, también ese alumno es víctima, porque la víctima y el victimario van conjuntamente, se van creando conjuntamente […] tenemos que ser más sensibles, escuchar a nuestros hijos, escuchar sus necesidades […] yo creo que hay una gran responsabilidad y compromiso por los padres de familia para que, con el ejemplo, puedan promover estos valores en sus hijos”.

Finalmente, la Diputada panista recomendó utilizar diversos y diferentes mecanismos para atender esta situación, tal como mejorar la relación con los niños, desde casa; también, el buscar en cuáles escuelas se presenta y qué acciones se están llevando a cabo para resolverlos.

“A mí me parece que tenemos que buscar diferentes mecanismos, entre ellos, la sana convivencia, buscar tener una estadística de cuáles son los problemas que se están presentando en las escuelas, cuál es el origen y cómo se están subsanando estos problemas […] hay mecanismos que tienen que ver con lo afectivo, con una buena relación, con el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para que ellos, en consecuencia, también respondan de esta manera”.