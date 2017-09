Rosa Delia Cota deja al PRD y será diputada independiente; apoya a AMLO, pero no va a Morena

Aunque dijo no enlistarse en las filas de Morena, pero sí apoya a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de México, dejó entrever una posible adherencia con el “tiempo”, para evitar comentarios a raíz de su salida

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosa Delia Cota Montaño, anunció su salida de dicha institución política a partir de este viernes, para convertirse en legisladora independiente, toda vez que no está de acuerdo con la alianza o frente amplio del Sol Azteca con el Partido Acción Nacional (PAN).

“Sí, es una realidad, yo siempre lo dije, yo estoy con Andrés Manuel López Obrador, en el sentido que considero es lo más viable para llegar a la Presidencia de la República para que haya un cambio verdadero en las políticas públicas del país, y bueno, que realmente se hagan acciones que puedan beneficiar a los mexicanos y no a algunos cuantos como se está haciendo ahorita o como se hizo en los sexenios anteriores de beneficiar solamente a la gente que más tiene.

“Entonces, en ese sentido, yo siempre dije que en el momento en el que el PRD llegara a un acuerdo con el Partido Acción Nacional, considero que no es lo mejor, inclusive, no tienen un candidato real ni visible, entonces, es un acuerdo de intereses, que no lleva a mejorar la calidad de vida de los mexicanos; por lo tanto, yo no estoy de acuerdo, y ya, el día de ayer les dije que, en estos días, de aquí al viernes, voy a presentar mi renuncia”.

Cota Montaño, una vez presentada su renuncia al PRD, se convertirá en diputada por la vía independiente, y aseguró no irse a ningún otro partido, sino que se sumará a una organización social llamada Movimiento Nacional por la Esperanza.

“Independiente, por un lado; y, por otro lado, no me voy a las filas de Morena, yo voy a trabajar en el Movimiento Nacional por la Esperanza, que es una organización social que está vigente en todo el país, y que presiden Dolores Padierna y René Bejarano. No me voy a ningún partido”.

Aunque dijo no enlistarse en las filas de Morena, pero sí apoya a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de México, dejó entrever una posible adherencia con el “tiempo”, para evitar comentarios a raíz de su salida.

“Porque nosotros tenemos una agrupación independiente, eso llegará solito con el tiempo, no quiero llegar precisamente a que haya algunos comentarios o cosas así; yo quiero trabajar por Andrés Manuel y por candidatos que pueda tener Morena aquí para que le sume votos a la figura principal que es la del presidente de la República”.

Finalmente, la todavía legisladora perredista, aseveró que no se sale por ninguna presión, sino solamente por su desacuerdo en dicha alianza política, pues sentenció nunca se ha tomado en cuenta la opinión de los militantes.

“No es ninguna presión, simplemente no estoy de acuerdo en las decisiones que tomaron y que nunca han considerado a la militancia, desde la firma del Pacto por México yo estoy molesta con el PRD por esas decisiones que se tomaron, desde ese entonces ya se encaminaba a una alianza con algunos partidos del gobierno, que PRI, PAN son lo mismo, y que no han mejorado nada o que se vea un cambio estructural en beneficio de la gente”.