Rumores en redes sociales crea sicosis y distorsionan; gente no debe dar importancia: SSP BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). El subsecretario de Seguridad Pública (SSP) en Baja California Sur, Ismael Sigala Páez, pidió a la ciudadanía no darle importancia a la información en temas de seguridad o violencia que circula en redes sociales que sólo crean sicosis en la sociedad, además de distorsionar la información y distraer la atención.

“A mantener la calma, sí se genera sicosis, y no falta quien haga este tipo de anuncios y comentarios que, en realidad no abonan en nada a la situación que Baja California Sur está viviendo; creo que, en redes sociales se pueden publicar ‘n’ cantidad de cosas, pero que no le dé importancia la gente a estas cosas, que además sólo distorsionan y sólo distraen”.

Este miércoles 22 de febrero, se emitió una alerta de toque de queda en el municipio de Los Cabos, tras la ola de violencia que ha azotado al destino turístico, por lo que el director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, José Jorge Ontiveros, descartó que estos hechos fueran verdad, y aseguró que ninguna autoridad puede imponer ese tipo de medidas.

Ante esta situación de violencia que se vive en el sur del estado, Sigala Páez aseguró que ésta no puede compararse con lo que sucede o sucedió en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en donde se han registrado hechos de violencia de alto impacto en la zona turística de esa entidad. Por otro lado, comentó que – espera – que todo el tema de inseguridad que se está teniendo, pronto pueda ser superado y que regrese a la normalidad.

“Yo creo que no puede compararse hablar de los niveles que está o se estuvo viviendo en Acapulco recientemente; yo espero que esto ya pronto pueda quedar superado y normalizar la situación. El municipio de Los Cabos nos ocupa y nos preocupa mucho, por todo lo que eso representa, por todas las familias que viven del turismo, por los visitantes extranjeros que tenemos acá, estamos diseñando estrategias para hacer frente a este embate que tenemos”.

Finalmente, el Subsecretario de Seguridad Pública manifestó que, en el municipio de La Paz ya se ha registrado una disminución de hechos violentos; pero que, aun así, no detendrán sus esfuerzos para que la situación sea normal en los 5 municipios de la entidad.

“Afortunadamente, en La Paz ha tenido una disminución importante, y no vamos a descansar hasta que se normalice la situación en todo el estado, no podemos quedarnos quietos ante la situación que se está viviendo”.