Se debe aprovechar maíz de BCS para producir tortilla y venderla a no más de 13 pesos: CNC

La Paz, Baja California Sur (BCS). El líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Baja California Sur, Ramón Alvarado Higuera, propuso que sea aprovechada la siembre y cosecha de maíz de temporal de los campos sudcalifornianos para mitigar el impacto del aumento de la tortilla, la cual – asegura – no debería costar más de 13 pesos, si se produce con productos locales.

“Yo comentaba eso a raíz de lo que se está viviendo ahorita con las familias de todo México y en Baja California Sur, yo comentaba que, el precio de la tortilla, efectivamente lo subieron y puede subir más, pero no tiene por qué subir más, porque aquí en Baja California Sur afortunadamente, la delegación de Las Pocitas, de temporal, siembran varias toneladas de maíz, tenemos la delegación de Los Planes, el municipio de Comondú.

“Yo pienso que el precio de la tortilla no puede llegar a costar más de 13 pesos, no señor, porque el maíz de aquí es bueno y se puede consumir con las instancias correspondientes, para que la tortilla no lastime el bolsillo”, explicó.

Alvarado Higuera aclaró que, quizá lo que se produce en Baja California Sur no es suficiente para satisfacer toda la demanda de tortillas, pero “de algo nos va a servir”, dijo, pues mucha gente ni siquiera puede comprar ni medio kilogramo.

“A lo mejor no es suficiente, pero de algo nos va a servir un subsidio para las amas de casa, a la gente que no tiene, que gana el mínimo, habemos gente que sí podemos comprar, yo soy jubilado de la CFE, y puedo comprar 2 ó 3 kilos, pero hay gente que no puede comprar ni medio kilo; tenemos que estar de lado de la gente”.

El Presidente de la CNC en la entidad comentó que esta propuesta deberá ser presentada antes del 22 de enero, pues se cerrarán las bases de operación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Yo estoy haciendo la propuesta de que tiene que ser este mes, porque las reglas de operación de Sagarpa se abrieron el 15 y se cierran el 22 de febrero, mucha gente no lo sabe, es muy poco tiempo […] que sepa qué es lo que tiene que hacer, con quién tiene que ir”.

Finalmente, indicó que en la propuesta buscan la presencia de las delegaciones relacionadas con el campo, para que intervengan, así como del Gobierno del Estado.

“Yo estoy haciendo una propuesta ahorita, y se lo dije al Delegado de Gobernación, que cite a los delegados y que invite a la CNC y al Gobierno del Estado, para ir de la mano, sin distintas cuestiones políticas, sino atender a la gente en el momento importante.

"Yo le decía al Delegado de Gobernación que era importante que nos acerquemos con las instituciones que están ligadas con el campo, hay ganaderos que tienen problemas con el cambio de uso de suelo, la Semarnat, la Sagarpa, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Agraria, son instancias federales que la gente del campo depende de ellos".