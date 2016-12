Sí se han detectado policías que consumían droga o relacionado con la delincuencia: SSPE BCS

Aunque, "no todos los policías que no aprueban las pruebas de Control y Confianza, significa que éstos tengan nexos con la delincuencia o estén violando la ley, sino que ya muchos de ellos no son aptos físicamente para estar dentro de las filas del cuerpo policíaco", dijo

La Paz, Baja California Sur (BCS). El subsecretario de Seguridad Pública de Baja California Sur, Ismael Sigala Páez, confirmó que sí se han detectado elementos de la Policía Estatal y Municipal, que consumían algún tipo de droga o que tenían vínculos con la delincuencia.

“Sí, sí hemos encontrado elementos, en la municipal y en la estatal; principalmente con el consumo de estupefacientes. No hemos terminado la revisión, pero sí hay elementos”.

En este mismo tema, Sigala Paéz señaló que ya se han revisado los respectivos expedientes para iniciarles procesos y retirarlos de la corporación policíaca; pero, indicó, que esto es algo que no se puede hacer de un día para otro, pues también tienen derechos laborales.

“En los casos específicos donde hemos detectado policías vinculados con asuntos ilegales o consumo de estupefacientes, estamos revisando a fondo su expediente para iniciarles un proceso y retirarlos de la corporación, ese es un trabajo que estamos iniciando, no se puede decir que se va a ir de la noche a la mañana porque ellos son empleados y tiene derechos laborales como cualquier otro.

“Sin embargo, nosotros tenemos todos los elementos para que, conforme a la ley, se vayan […] deberán ser retirados y no podrán ser reinstalados; no le podría decir cuántos en este momento porque estamos en el proceso de valoración”, agregó el funcionario.

En el mismo tema, el subsecretario de Seguridad Pública aclaró que no todos los policías que no aprueban las pruebas de Control y Confianza, significa que éstos tengan nexos con la delincuencia o estén violando la ley, sino que ya muchos de ellos no son aptos físicamente para estar dentro de las filas del cuerpo policíaco.

“Primero, para el ingreso de los policías, quien no aprueba Control, simplemente no se da alta; segundo, cuando los Controles de Confianza iniciaron, muchos de los policías ya estaban en activo, es ahí donde empezamos a detectar que los policías no aprueban […] pero no tener aprobado no significa que todos tenga vínculos con delincuencia o estén infringiendo la ley; en Controles y Confianza no aprueba el que esté excedido de peso, el que no mira ya, varios factores son los que influyen”.

Asimismo, agregó: “Son buenos elementos que no tienen que abandonar la institución, pero nos son de mucha utilidad en otras áreas, y que no pueden seguir en la policía, algunos por la antigüedad o una enfermedad, y tienes que ser reubicados y no podemos coartarlos en sus derechos laborales”.

Sobre las opiniones y comentarios de la ciudadanía en redes sociales, acerca de que los policías estaban involucrados con el crimen organizado, Sigala Paéz dijo respetarlas, pero pidió a la ciudadanía a sean más responsables en sus publicaciones y que, al contrario, denuncien a quien lo esté para que convertirse en cómplices de lo que se está viendo.

“Yo respeto mucho la opinión de la gente, son muy válidos y bienvenidos los comentarios que viertan; sin embargo, yo invito a la ciudadanía a informarse más, a que seamos todos mucho más responsables en las cosas que a veces publicamos porque, yo le diría que, quien tenga conocimiento de que algún policía tiene vínculos o está incurriendo en violaciones a la ley, hay un número para denuncias anónimas, pero no nos convirtamos en cómplices de lo que estamos viendo, porque no estamos siendo ciudadanos responsables.

“Nosotros tomaremos cartas en el asunto, caiga quien caiga, no tenemos ni el más mínimo grado de tolerancia ni la tendremos con aquel compañero que traicione la confianza del Gobierno y, sobre todo, de la gente”, finalizó.