Se difunden rumores de toque de queda en San José del Cabo; Policía lo desmiente

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que a través de las redes sociales, este miércoles 22 de febrero, se emitiera una alerta de toque de queda en el municipio de Los Cabos, tras la ola de violencia que ha azotado al destino turístico, el Director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, José Jorge Ontiveros, descartó que estos hechos fueran verdad, y aseguró que ninguna autoridad puede imponer ese tipo de medidas.

E“Lo hemos visto en las redes sociales, desde ayer, antier, en el transcurso del día hemos visto que anda circulando pero no hay nada al respecto, nada de lo que han mencionado por ahí, todo sigue normal en Los Cabos, las operaciones y todo lo que llevan las autoridades tienen la rutina diaria, no hay nada extraordinario”.

Comentó que al momento, ninguna autoridad podría optar por imponer este tipo de medidas de seguridad, por diferentes operaciones que se estén llevando en las cales, por lo que exhortó a la ciudadanía a que se comuniquen al número de emergencias para verificar los datos que se emiten por medios no oficiales.

“Ninguna autoridad podría imponer ese tipo de operaciones de toque de queda por circunstancias diferentes a lo que se está llevando a cabo, ustedes lo pueden ver en la calle, en las áreas laborales y hoteleras, en todas las escuelas, la vida es normal porque no hay una razón para que sea diferente”, dijo.

Finalmente, comentó que las autoridades, a través del número de emergencias 911, las 24 horas del día se encuentran disponibles para brindar información acerca de este, y otro tipo de acontecimientos.

“ Pues siempre como lo dicen los mismos lineamientos ahí hay que ver qué es lo que es verdadero en las redes sociales y qué es falso, las autoridades pues estamos abiertas para dar la información correspondiente y depende de dónde vengan y la información y la manera en que circulen, la información no es tan fácil de darla como positiva cuando no se ven los hechos en la calle, no hay esa información no hay una autoridad que la asegure, siempre hay que preguntarlo, los teléfonos de emergencia están siempre disponibles para atender cualquier duda que tenga la ciudadanía”.

Con información de Cabo Mil.