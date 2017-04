Se espera el arribo de 1,000 elementos de la Sedena a Los Cabos; no se irán hasta que esté tranquilo

A partir de este viernes, centenares de elementos de seguridad pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); se espera la llegada de incluso 1,000 agentes, pero aún no se confirma

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). El presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante comentó que a partir de este viernes, centenares de elementos de seguridad pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) arribarán al destino turístico, a fin de combatir la ola de violencia que se ha venido suscitando en la entidad; sin embargo, la intención es que al municipio lleguen incluso 1,000 elementos de seguridad, quienes reforzarán el ataque contra los cuerpos delictivos; tienen la instrucción de retirarse de la entidad, hasta que se recobre la tranquilidad.

“ A la hora de definir el responsable, que es el general Humberto Flores, quien es el responsable en Baja California Sur de la Secretaría de la Defensa Nacional pero entiendo que la instrucción que se tiene es, retirarse hasta que aquí hayamos recuperado la tranquilidad”, por su parte, el titular de Seguridad Pública de Los Cabos, mencionó que la intención, incluso, es que lleguen 1,000 agentes de la Sedena, a trabajar coordinadamente con los cuerpos de la entidad: “La intención es que sean cerca de 1,000 elementos, es la intención pero es conforme a los requerimientos que se vayan viendo en las operaciones, sumando fuerzas de los elementos que estamos aquí”, dijo.

Al respecto, el Edil paceño aseguró que no se trata, para nada, de una militalización, sino que por el contrario, los agentes de la dependencia vendrán a reforzar a los elementos que ya se encuentran en el municipio, como lo son la Gendarmería, Ministeriales, Municipales y Estatales.

“De ninguna manera es militalización, es trabajo coordinado, lo he venido repitiendo es trabajo coordinado de todos los órdenes de gobierno en materia de seguridad, es decir, no con esto quieren decir que vayan a dejar de trabajar la Policía Municipal Preventiva, no va a dejar de trabajar la Gendramería, no va a dejar de trabajar la Policía Estatal, no va a dejar de trabajar la Policía Minsiterial, no vamos a dejar de colaborar nosotros como policías en la parte ptreventiva, por el contrario, esto es un reforzamiento a la estrategia que se ha venido implementando, que ha sido exitosa pero bueno, no ha sido totalmente exitosa”.

Así mismo, comentó que al arribo del apoyo de los efectivos enviados por el Gobierno Federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, se encuentran optimistas, pues con esto se tendrá una total cobertura de todo el territorio cabeño.

“Estamos optimistas que con el refuerzo que tenemos hoy de la federación a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, que vendrá a trabajar, insisto, de manera coordinada con lo que ya se estaba trabajando, estoy seguro que vamos a recuperar nuestra tierra”.

Comentó que desde el pasado viernes, tanto a la entidad, pero principalmente al destino turístico, arribaron centenares de agentes de la sedeña, mismos que desde ese mismo día se encuentran operando en el territorio, principalmente en las zonas turísticas.

“Son cientos de elementos que van ustedes a ver a partir de hoy, en las diferentes colonias, en las diferentes zonas turísticas, de nuestra geografía municipal, lo importante aquí, y hay que destacarlo, es que por fin el Gobierno Federal, el presidente de la república Enrique Peña Nieto, pues ha tomado la decisión de venir a robustecer los trabajos que venimos haciendo de la mano con e gobernador del Estado y bueno, si bien es cierto, eso hay que dejarlo muy claro, el enfrentar a la delincuencia organizada, los delitos de alto impacto no son una competencia municipal, nosotros no podemos cruzar los brazos, hemos seguido gestionando de la mano del gobernador, pues para que las cosas vuelvan a la normalidad, para que la tranquilidad que nos fue robada pueda regresar a Los Cabos y seguir diciendo que Los Cabos que es mucho más grande que sus problemas porque de verdad lo es”, finalizó el Alcalde.

Por su parte, el director de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos (DGSPPPTM) aseguró que la intención, es que se cuente con el arribo de 1,000 elementos de la Sedena, para que se cubra de igual manera, la zona turística y la zona habitacional.

“Los primeros que están arribando son los de la Sedena, quienes van a reforzar, no teníamos la cobertura total como muchas veces se mencionó pero, al final faltaba cierta cobertura, la intención de esto es tener la cobertura total en todo el municipio, hablando de todo el municipio, San José, zona norte y todo lo que conlleva a esto, la intención es que sean cerca de 1,000 elementos, es la intención pero es conforme a los requerimientos que se vayan viendo en las operaciones, sumando fuerzas de los elementos que estamos aquí, y éstos vienen simplemente a integrarse a la mesa de operaciones que ya se tenía por el mando ahora de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

“Se va a garantizar principalmente la seguridad en el área turística que es nuestro principal fuerte, va a estar garantizada la seguridad ahí, con un reforzamiento total, que van a ver ustedes ahí a partir de hoy en la tarde, y en la parte de lo que son las zonas habitacionales y lo demás, pues va a haber una mayor presencia, pero te repito, sin generar molestias en los ciudadanos de bien”, finalizó.

Cabe a destacar, que el Gobernador de la media península, desde el pasado jueves confirmó el arribo de los militares, ante esto, Carlos Mendoza Davis aseguró que, aunque el combate contra los grupos delictivos es en toda la entidad, estarán reforzando en los municipios de la zona sur. “La estrategia va a todo el estado, pero sobre todo a Los Cabos y La Paz”.

El apoyo que está enviando el Gobierno Federal a Baja California Sur, se da después de que el Ejecutivo Estatal sostuvo una reunión con Enrique Peña Nieto, para, en primer lugar, dar a conocer los avances en materia de seguridad.

Con información de Cabo Mil Radio