Se han cometido errores para resolver Juicio Político contra exregidores de La Paz: PRD BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). Rosa Delia Cota Montaño, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado, reconoció que “de manera interna”, los legisladores encargados de dictaminar sobre el juicio político contra los exservidores de la pasada administración municipal, quienes intentaron cambiar el uso de suelo en favor de la empresa minera Los Cardones, “han cometido errores” para dar una respuesta a lo que ciudadanía pide. Por lo tanto, desconoce si el tema, al final, quedará impune o no.

“La verdad no sé, en la última sesión habían dicho que iba a entrar el dictamen de la comisión; se terminó una comisión, se hizo otra, se volvió a la comisión inicial, no se ha emitido ningún dictamen […] realmente desconozco cómo va esta situación, sin embargo, de manera interna considero que se han cometido errores para llevar a cabo lo que la ciudadanía expresó en ese momento, cuando se llevó esta sesión oscura fuera del Ayuntamiento, de manera ilegal”.

En este sentido, Cota Montaño aseveró: “Yo, desde un principio, les dije que faltaban elementos para llevar a cabo el juicio político”, dijo, “porque se le dio entrada en función de una sesión oscura que hubo de Cabildo y que la desconoció el Ayuntamiento entrante, no está registrado como un acto real, por lo tanto, al entrar al Congreso se le dio validez y se dio pie a que la empresa a la que se otorgó cambio de uso de suelo se pudiera amparar” añadió.

La diputada del partido del Sol Azteca explicó que faltan todavía los elementos suficientes para que se emita un dictamen favorable al juicio político, entre ellos, que no existe el documento o acta de sesión de Cabildo que respalde que se hizo en otro lugar externo, fuera del Ayuntamiento de La Paz.

“No lo sé, porque se está en el análisis de los documentos que dio el Ayuntamiento, de esa sesión que hubo, que hasta donde sé, no tienen ni siquiera el acta de Cabildo, por lo tanto, esa sesión no existe en los registros; por eso es que faltan los elementos suficientes para que emitan un dictamen favorable al juicio político de parte del Congreso, por eso han tenido esa dificultad para determinarlo”.

Cuando se formó la comisión que emitiría un dictamen sobre el caso, la legisladora perredista rechazó ser parte de ésta “por obvias razones” – dijo – pues, “las cosas, desde un inicio, no se hicieron correctas”, además de la falta de interés en pertenecer a la misma.

“Desconozco la fecha, porque yo no acepté estar en esa comisión y no sé los trabajos que se están dando […] por obvias razones no acepté estar ahí, considero que las cosas, desde un inicio, no se hicieron correctas, y bueno, la comisión está haciendo los análisis suficientes y necesarios. No tuve el interés de formar parte.

“Ya no se hizo en una sesión ordinaria, no sé si habrá el tiempo suficiente, los tiempos siguen corriendo y se queden en el camino, para que pueda ingresar el 15 de marzo, a partir del siguiente periodo, porque tampoco es tema del extraordinario que hayan comentado que pueda hacerse un dictamen”, finalizó Cota Montaño.