Se han registrado casos de cobro de piso en Los Cabos; MP no investiga hace años: Coparmex

La Paz, Baja California Sur (BCS). Miguel Ángel Ochoa Rascón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California Sur, confirmó que sí se han presentado, por lo menos, un par de casos en donde empresarios han reportado extorsiones mediante la modalidad de “cobro de piso”, sobre todo en el municipio de Los Cabos; además comentó que, “si ven que tienen éxito”, los presuntos extorsionadores podrían seguir.

“Yo les comenté que sólo un par de negocios habían reportado en Los Cabos que ya los había extorsionado en esa forma, pero sí les dije, si se empieza a dar y ven que tienen éxito van a seguir […] no recuerdo ahorita, pero me pareció que fueron restaurantes o bares”.

Por otro lado, señaló el poco trabajo de investigación que han venido realizando las policías y el Ministerio Público local en los últimos años: “ha dejado de investigar desde hace muchos años, no tiene la estructura para investigar”, aseveró Ochoa Rascón. Asimismo, resultados a las autoridades en materia de seguridad, pues “extrañamente” no puede capturar a los delincuentes.

“Lo que sí nos preocupa mucho, y en todo el país nos preocupa, especialmente aquí que ha crecido tanto, la presencia de bandas y las ejecuciones, en donde sí lo que queremos es ya resultados. A nivel popular todo mundo sabe dónde están las tienditas, se sospecha de quiénes son, los vehículos; pero, extrañamente, la autoridad no los puede capturar, y viene eso porque las policías civiles no están lo suficientemente capacitadas para la investigación, el Ministerio Público ha dejado de investigar desde hace muchos años, no tiene la estructura para investigar.

“En cuanto al combate al crimen organizado, vemos muchas más, incremento tremendo de las fuerzas policiales, de armamento, de equipo; pero, está ausente la parte de la inteligencia, de la investigación”, añadió el empresario.

Finalmente, el dirigente de Coparmex en BCS afirmó que, a parte de la seguridad pública en cualquiera de sus niveles, los empresarios locales han tenido que contratar servicios de seguridad privada para proteger sus mercancías o la integridad de los que trabajan con ellos.

“Ustedes lo pueden ver al asistir a muchas empresas que hay seguridad privada, las empresas las contratan por varias razones, porque ayudan también al control de las mercancías por el robo hormiga y también por la seguridad física de las personas que laboran en el negocio”.