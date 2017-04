Se incendia plaza Puerto Paraíso en Los Cabos; hay al menos 70 autos afectados

Peritos de bomberos trabajaran en el lugar para dar con las causas que originaron la deflagración

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Durante la madrugada de este domingo, elementos del cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, acudieron a las inmediaciones del bulevar Lázaro Cárdenas, luego de que se registrará un incendio dentro de la plaza comercial Puerto Paraíso, mismo que dejaría como resultado al menos 70 automóviles dañados.

En ese sentido, según los informes del titular de Protección Civil en Los Cabos, Marco Antonio Vázquez Rodríguez, el incendio se originó en el segundo nivel del estacionamiento, mismo que dejaría considerables daños en al menos 70 vehículos.

Por su parte, el departamento de Bomberos en Cabo San Lucas, estuvo trabajando gran parte de la madrugada para lograr extinguir las llamas, mismas que amenazaban expandirse hasta el tercer piso del establecimiento.

No fue sino hasta las 6:00 horas de esta mañana que propietarios de los vehículos comprometidos pudieron retirar sus pertenencias, pues la zona fue acordonada por los cuerpos de seguridad a fin de poder maniobrar y evitar el ingreso de cualquier civil a la zona de contingencia.

Finalmente, se dio a conocer que no se reportaron vidas que lamentar, no obstante, hasta el momento se desconoce las causas que originaron la deflagración; a pesar de lo ocurrido, la zona de comercio no resultó afectada.

Conviene destacar que durante la tarde de este sábado y madrugada de este domingo también se registraron 2 incendios en San José del Cabo; el primero de ellos en la colonia Viva Las Veredas, mismo que amenazaba con alcanzar varias viviendas de cartón y madera, mientras que el otro tendría lugar dentro de una maderería en las inmediaciones de la colonia Santa Rosa.

