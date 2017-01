Se pretenderían amparar 48 hoteles de Los Cabos contra el impuesto a extranjeros

Los diputados locales aprobaron la modificación al artículo 129 bis de la Ley de Hacienda del Estado, la cual fue una iniciativa presentada por el gobernador, Carlos Mendoza Davis.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que se aprobara el impuesto al turista extranjero que pernocte en Baja California Sur, el pasado 2016 por las autoridades estatales, alrededor de 48 empresas hoteleras de la entidad, se ampararán en contra de esta medida, la cual asciende a un cobro de 15 dólares por persona extranjera que arribe y pase por lo menos una noche en la geografía estatal.

En ese sentido, los hoteleros comentaron que este cobro que oscila entre los 350 pesos por turista se considera inconstitucional, y advierten que esta medida golpearía negativamente la actividad turística en la media península.

Recordaron que a finales del año 2016, en el Congreso del Estado de Baja California Sur, los diputados locales aprobaron la modificación al artículo 129 bis de la Ley de Hacienda del Estado, la cual fue una iniciativa presentada por el gobernador, Carlos Mendoza Davis.

“El trato preferencial a los nacionales mexicanos con respecto y (perjuicio) a los extranjeros residentes en el país”, se expresa en un documento en el que se explica que aquellos extranjeros que residen en la república mexicana ya pagan impuestos.

“Se obliga a los prestadores turísticos del servicio de hotelería y hospedaje, exigir a las personas que aparentar ser extranjeros la documentación legal que acredite su nacionalidad, a efecto de cobrar la contribución tildada hoy de inconstitucional, facultad reservada a las autoridades federales (artículo 11)”, manifiesta el texto que presuntamente se presentará ante el Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, los hoteleros comentaron que ya se considera una molestia hacia los extranjeros, el tener que estar solicitando identificación de pasaporte para acreditar la nacionalidad, y ante esto pidieron que el cobro se aplique en función de la apariencia de la persona; es decir, a criterio, pues nadie tiene obligación de acreditar su nacionalidad en contra de un particular.

Finalmente, se acordó que los hoteles que se ampararán contra esta medida son: Royal Solaris; Secrets Puerto Los Cabos; Marina Fiesta; One & Only Palmilla; Hacienda Encantada; Las Ventanas al Paraíso; Esperanza an Auberge Resort; The Hotel at Pedregal; Pueblo Bonito Rose Spa; Pueblo Bonito Sunset Beach; Pueblo Bonito Los Cabos; Pueblo Bonito Pacifica; Cabo Villas; Sheraton Hacienda del Mar; Holiday Inn; Servicios Turísticos Tiempo Compartido; Montecristo; Sandos Finistera; Posada Real;Grand Solmar; Quinta del Sol; Solmar; Playa Grande; Villa el Palmar; Villa la Estancia; Villa del Arcos; Hotel Santa Fe; Hotel Santa Fe Loreto; Villa del Palamr at the Island of Loreto; Servicios Inmobiliarios Faro del Cabo S.A de C.V.; The Cape; El Tesoro; Casa Dorada; Gran Velas; Hacienda Beach; Hotel Marquis; Hotel Guaycura; Casa Natalia; Me Cabo; Barceló Grand Faro;Dreams; Casa del Mar; Hotel Bahía; Cabo Azul y Hotel Santa María.

Con información de SDP Noticias