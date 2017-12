Secretario de SEP BCS tacha de opacos a los diputados; los reta a transparentar sus cuentas

El Secretario de la SEP cuestionó la celeridad que las instituciones le dieron al supuesto caso de nepotismo del que era acusado, cuando hay cosas más importantes, dijo

La Paz, Baja California Sur (BCS). El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur, Héctor Jiménez Márquez arremetió contra los diputados del Congreso del Estado, llamándolos opacos y cuestionando específicamente a los diputados Joel Vargas Aguiar del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Guadalupe Rojas Moreno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sobre si ellos no tenían parientes en sus nóminas ocultas.

Luego de ser cuestionado sobre el supuesto caso de nepotismo de su hijo, Angel Isaac Jiménez, quien es acusado de cobrar doble plaza y cuya situación fue revisada por los diputados del Congreso de BCS, Jiménez Márquez puso en duda que dicha institución al ser una de las más opacas, tomara con tanta ‘pasión’ el tema.

“Lo que me llama la atención es que con tanta celeridad tomen un tema anónimo, un temo que se ha aclarado administrativo, hay cosas que me parecen que son de mayor interés del Congreso y de mayor interés, pero además en mi reflexión personal es que siendo el Congreso tal vez el espacio de gobierno con mayor opacidad, digo, yo estoy, está publicada mi nómina, y pueden hacerme piso, yo pregunto si los diputados tienen publicada su nómina personal, sus ingresos, los apoyos que tienen para pagos de nóminas ocultas, secretas, que no tienen publicadas”, señaló

“Creo que son temas que deberían preguntarle al diputado Joel y a la diputada Rojas si en sus nóminas ocultas y secretas no tienen parientes”, continuó.

Del mismo modo, el titular de la dependencia educativa en Baja California Sur retó a que los diputados publiquen, como él, su nómina para acceso público, asegurando la transparencia de cuentas en la Secretaría que él lidera.

“El día de ellos que, con toda calidad moral, puedan decir que tienen lo mismo que yo, que la Secretaría, que tiene su nómina publicada, sus procesos de adquisición de plazas transparentes, en eventos públicos, estamos dispuestos a hablar de los temas, siempre de los temas de interés oculto, pero a mi me parece que siendo el Congreso un espacio con tanta opacidad, tomen este tema con tanta pasión”.

Posteriormente, el Secretario de Educación cuestionó que las instituciones encargadas, tomaran el caso de su hijo con tanta celeridad y cuestionó si todas las denuncias anónimas las investigan con tanta ‘pasión’, aunque estas no tengan interés político.

“El tema es que el origen de la fuente era un Facebook falso, las tienen que atender todas de la misma manera, lo que me pregunto es que si todas las anónimas las contestan o de todas las anónimas si no tienen interés político o algún interés personal, se toman con tanta pasión. En un tema donde yo lo que les puedo decir es que no hay plaza, sino era un interinato, que no hay sueldo de 48,000 pesos, sino es de 4,087 pesos, que no hay un tema de nepotismo”, aseguró Jiménez Márquez.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si su hijo ángel Isaac devolvería el dinero que cobró por concepto de pago de una plaza laboral en el municipio de Loreto, el lo negó asegurando que se trató de una falla en la actualización de ubicaciones, asegurando que Isaac trabajó para ganarse el efectivo, pero en la capital del Estado.

“Viene dentro de esa misma publicación de FONE, una leyenda donde establece que las adscripciones no serán tal vez las actuales porque se informa de acuerdo al proceso, la cual se probó que es una adscripción que está aquí en La Paz, en la Dirección de Educación Física, pero todos los temas administrativos fueron solventados, lo demás no soy yo quien puede aclararlo”, finalizó.