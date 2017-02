Semáforos de Los Cabos son nuevos, pero sistema no sirve; en La Paz, está peor: Experto  

Se manejan 2 sistemas, que son los de protocolo cerrado y protocolo abierto. Los sistemas que tenemos actualmente en el estado trabajan con protocolo cerrado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Pablo Juan Mendoza Santos, experto en semaforización del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, aseguró que el sistema de semáforos que hay en la entidad son muy obsoletos, incluyendo el de Los Cabos, en donde se han modernizado estos equipos, asegurando que el problema es la tecnología que usan.

“Ya tenemos tiempo promoviendo y señalando que nuestro sistema de semáforos que tenemos en la Capital del estado y otras ciudades, como Los Cabos, que el sistema de semáforos que existe es una tecnología obsoleta; si bien es cierto, en Los Cabos han estado cambiando semáforos, pero se ve el cascarón, postes muy bonitos, semáforos nuevos, pero el problema es la tecnología”.

En el caso del municipio cabeño, Mendoza Santos señaló que el sistema que éstos usan, a pesar de ser nuevos, no garantizan la sincronía de los semáforos; mientras que, en La Paz, está “muy mal”, pues, además de ser obsoletos, provocan muchos problemas de tráfico, lentitud, accidentes, embotellamientos, contaminación y mayor consumo de combustibles.

“He observado que, en Los Cabos, los semáforos no garantizan la sincronía que requiere la ciudadanía, la famosa ola verde que le llaman; por ejemplo, usted entra en donde están 4 ó 5 cruceros semaforizados y tiene que estar haciendo alto en cada uno de ellos, y no están garantizando la sincronía, a pesar de que han dicho de que están sincronizados, que tienen los equipos, pero no están funcionando.

“En la Capital del estado, pues ahora sí que ahí estamos muy mal, los semáforos que tenemos datan de muchos años; entonces, no se ha invertido en eso y hay muchas pérdidas de horas en los trabajos en la conducción de los vehículos, se tardan en llegar de un lugar a otro y se generan los congestionamientos, las molestias de los conductores, los accidentes, mayor consumo de combustible, contaminación, todo eso genera el ir haciendo alto en cada uno de los cruceros”, destacó.

El experto en el tema, explicó que el tipo de sistema que se utiliza en Baja California Sur es el protocolo cerrado, el cual no está acorde a la actualidad con otras ciudades; por otro lado, son costosos, de hasta 30 millones de pesos.

“En los medios de tecnología, se manejan 2 sistemas, que son los de protocolo cerrado y protocolo abierto. Los sistemas que tenemos actualmente en el estado trabajan con protocolo cerrado, esto quiere decir que una sola empresa los fabrica y es la única que suministra las herramientas, los accesorios, los softwares, todo lo que ocupan esos equipos, sobre todo los controladores, que son los que manejan los cambios y los tiempos en los semáforos. Esa tecnología no está acorde a la actualidad, las ciudades de otros países son ciudades inteligentes, semáforos que están bien sincronizados, con una central de computación, con tecnologías más sofisticadas.

“Este sistema de protocolo cerrado sí pueden manejar sincronía de semáforos, pero son muy costosos, se habla de millones de pesos para crear un centro de control para que maneje estos cruceros; los municipios siempre tienen problemas y no es fácil acceder a un recurso para generar un centro de cómputo, estamos hablando de 20 ó 30 millones de pesos”, añadió.

En contraparte, la necesidad de la entidad para resolver estos problemas técnicos, dijo Mendoza Santos, es la implementación de un protocolo abierto, el cual cuesta menos en su instalación y mantenimiento; usa tecnología compatible con celulares para sus monitoreo, entre otros.

“Necesitamos semáforos con protocolo abierto, esos ya están funcionando en otras ciudades que tienen mucho avance, entra la famosa ola verde […] son menos costosos, hay una inversión inicial que es fuerte, pero el mantenimiento de estos equipos son software, los problemas se pueden ver desde el celular, el que administra los semáforos ya no necesita ir al crucero para ver si está trabajando o no, si no que el mismo equipo avisa que tal pieza se descompuso.

“También, tiene capacidad para programarse y trabajar en diferentes tiempos, en las horas picos solito se acomodan y se programan”.

El integrante del Colegio de Ingenieros Civiles comentó que harían una propuesta a las autoridades, tanto en la modernización de los semáforos con protocolos abiertos, así como en la capacitación del personal del área técnica de las direcciones de tránsito municipal.

“Esa sería un parte de la propuesta que haríamos nosotros, que se debe de modernizar los semáforos por una tecnología abierta, donde se utilicen equipos modernos, donde no sea nada más una empresa la que administre eso […] por otro lado, se requiere de capacitación por parte del área del Departamento Técnico de Tránsito Municipal, porque no es posible que no se pueda cambiar una vuelta a la izquierda, primero vuelta izquierda y luego de frente, y resulta que se estorban unos con otros; debe de ser primero de frente y luego, vuelta a la izquierda”.

Finalmente, Mendoza Santos manifestó que hay diversas cosas que se pueden hacer, pero que muchas veces, el recurso que recaudan los municipios o el estado en materia vehicular, no se invierte en las vialidades, sino en otras cosas.

“Se requieren hacer varios estudios de ingeniería de tránsito, analizar en qué cruceros hay más conflictos, se pueden proponer mejoras geométricas en algunos cruceros, hacer pares viales, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero se necesita que las autoridades responsables le dediquen recursos; sin embargo, los usuarios pagamos revista, pagamos lo otro, pero no se invierte en nuestras vialidades, se invierte en otros rubros”.